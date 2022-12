Høyesterett: Det er lov å bruke bevis fra ulovlig ransaking

Det kommer fram i en ny avgjørelse, etter at politiet hadde ransaket boligen til en mann som kjørte i ruspåvirket tilstand.

Mannen hadde opplyst til politiet at han brukte cannabis som smertestillende. Dermed besluttet politiet å ransake boligen hans. Da ble det oppdaget at mannen dyrket cannabis.

Lagmannsretten mente enstemmig at boligransakingen var ulovlig og flertallet tillot ikke bevisene fra ransakingen ført.

– Flertallet la vekt på at ransakingen var et utslag av det flertallet oppfattet som utbredt politipraksis i narkotikasaker. Mannen ble etter dette frifunnet for ulovlig narkotikatilvirkning. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett. Det ble ikke bestridt at ransakingen hadde vært ulovlig, men påtalemyndigheten mente at bevisene likevel skulle ha vært tillatt ført, skriver Høyesterett i avgjørelsen.

Høyesterett legger vekt på at påtalemyndigheten ikke nektet for at ransakingen var ulovlig.

– I norsk rett er det en nokså vid adgang til å føre ulovlig ervervede bevis, også bevis som politiet har funnet ved ulovlig ransaking. Høyesterett har kommet til at bevisene ikke skulle ha vært avskåret. Lagmannsrettens dom oppheves, og saken må behandles på nytt.