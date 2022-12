Fentanyl fører til overdoseepidemi blant unge

Det er særlig stoffet fentanyl, et kraftig syntetisk opioid, som driver veksten. Fentanyl er avhengighetsskapende og relativt enkelt å produsere i hjemmesnekrede varianter. Stoffet har oversvømt det amerikanske narkotikamarkedet de siste årene.

I snitt økte det månedlige tallet på overdoser blant ungdommer med 109 prosent mellom 2019 og 2021, ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet CDC. Antallet overdoser med ulovlig fentanyl økte med 182 prosent.

Først og fremst kraftigere stoffer

Samtidig var bruken av ulovlige stoffer blant ungdommer på vei ned i samme periode. Det viser trolig at den kraftige økningen i antallet dødsfall først og fremst skyldtes sterkere stoffer.

Studien til CDC viser at om lag én av fire overdoser blant ungdommer er koblet til ulovlige piller. Ofte selges de under dekke av å være den smertestillende medisinen Oxycodone eller angstmedisinen Alprazolam, ofte kjent som Xanax.

Anslagene til CDC er antakelig for lave. Pillene som finnes på åstedet for en overdose, blir ikke alltid testet.

Over 1.800 overdoser

– Utbredelsen av ulovlige piller blant ungdommer er svært bekymringsfull, særlig gitt markedsføringen mot denne aldersgruppa og tilgangen i sosiale medier, heter det i rapporten.

Videre skriver CDC at det sjelden er klart om ungdommene faktisk mente å ta ordentlige, farmasøytiske medisiner, eller om de var klar over at det var ulovlige stoffer da de tok en slik overdose.

Totalt ble det meldt om 1.808 overdoser blant unge mellom 10 og 18 år mellom juli 2019 og desember 2021, i 31 amerikanske delstater samt hovedstaden Washington D.C.

Vil styrke bevisstheten

Medianraten, altså den midterste verdien, lå på 32,5 overdosedødsfall i måneden i andre halvår av 2019. I samme periode to år senere var den helt oppe på 68 i måneden, en økning på 109 prosent.

– Det kreves øyeblikkelig handling for å forhindre overdosedødsfall blant ungdommer, heter det i CDCs rapport.

De foreslår blant annet at man styrker de ulike kampanjene som advarer om farene ved ulovlige piller. Samtidig ønsker de at man gjør ungdommer mer bevisste på at det finnes tester som kan oppdage fentanylkonsentrasjon.

CDCs rapport foreslår også at man øker bevisstheten om motgiften nalokson, som kan blokkere virkningen av opiatene og tas i bruk ved overdose.

Flest i West Virginia

Totalt har nærmere en million mennesker dødd av narkotikaoverdose i USA siden 1999, skriver CDC på sin nettside.

Det er klart flest overdosedødsfall i den fattige, relativt avsidesliggende delstaten West Virginia. Der var det 81,4 overdosedødsfall per 100.000 innbyggere i 2020, mens det i South Dakota kun var 10,3.

Totalt har opioider vært koblet til mer enn 500.000 dødsfall i USA de siste to tiårene, og antallet har økt kraftig de siste årene.

Der det tidligere i hovedsak dreide seg om reseptbelagte medisiner, har den ulovlige fentanylproduksjonen nå overtatt mye av markedet. Stoffet blandes dessuten inn i andre ulovlige stoffer.

Forlik mellom apotek og myndigheter

Apotekkjedene CVS og Walgreens ble i høst enige med en rekke delstater om å betale mer enn 10 milliarder dollar i erstatning til lokale myndigheter. Det utgjør om lag 100 milliarder kroner. Også Walmart, som driver apotek i en rekke av sine butikker, har blitt enig om et forlik på 3,1 milliarder dollar.

Samtidig har privatpersoner også begynt å gå til søksmål mot myndighetene som har latt epidemien bre seg.

I september ble en 15 år gammel jente funnet død på et toalett på en videregående skole i Los Angeles. Moren har nå saksøkt skoledistriktet, og påstår at skolen var klar over at det var utbredt narkotikasalg.

