Human-Etisk Forbund (Hef) har høstet kritikk etter det mye omtalte forslaget fra Hef i Hamar om å fjerne kors fra kapeller.

Vårt Land skrev nylig om at Hef nasjonalt har bedrevet brannslukking på sosiale medier:

«Dette er ikke Human-Etisk Forbund sin nasjonale politikk», har kommunikasjonssjef Marit Øimoen kommentert på to Twitter-tråder hvor brukere kritiserer forslaget fra lokallaget. Også på Hef sin Facebook-side er det lagt ut et innlegg som slår fast at dette ikke er forbundets nasjonale politikk.

I Vårt Lands første omtale av saken svarte ikke lederen Christian Lomsdalen kategorisk nei på spørsmål om det var Hefs nasjonale politikk å fjerne alle kors og kristne symboler på gravplasser i Norge. Nå sier Lomsdalen at han er «selvfølgelig enig i» Øimoens budskap om at det lokale forslaget ikke er Hefs nasjonale politikk.

– Det var også budskapet mitt i det opprinnelige intervjuet med Vårt Land, sier han.

Her kan du lese hva han sa.

---

Hef Hamar vil ha bort kors

Vårt Land har tidligere omtalt brevet Hef Hamar har sendt til gravplassmyndighetene i Stange, Løten og Hamar. I brevet problematiseres en rekke av symbolene som finnes på gravplassene.

Ved gravferd, bruker lokale Hef-medlemmer DNKs gravplasser i Hamar, Løten og Stange. Det er symbolbruken på disse gravplassene Hef synes er uheldig, dersom alle skal kunne benytte seg av dem.

Det er ikke bare korset på Løten kapell Hef vil ha fjernet. De vil også gjøre det mulig å hekte av korset ved inngangspartiet Hamar Krematorium, samt erstatte korsene ved Hol og Vang gravlund med andre symboler, og demontere symbolene ved Romedal, Tangen og Vallset gravplass.

Korset beskrives som «påtrengende og truende».

---

Har fått spørsmål

– Har dere opplevd kritiske tilbakemeldinger fra medlemmer nasjonalt?

– Vi har fått noen spørsmål på denne saken, og det er viktig å svare våre medlemmer uansett hva de lurer på. Som Marit [red.anm. Hefs kommunikasjonssjef] skriver på sosiale medier, så er dette en sak som nok har blitt blåst opp til noe større enn hva den egentlig er. Og da er viktig å svare på en god måte, sier Lomsdalen.

– Hva går spørsmålene i?

– Det går jo på om det er nasjonal politikk eller ikke.

– Stilles spørsmålene fordi man er kritisk til at det skal være nasjonal politikk?

– Man stiller ikke spørsmålet hvis man synes at dette er et supert innslag i hverdagen. Men jeg opplever at vi kan svare godt på dette. Som vi sier ute på det store internett: Dette er ikke nasjonal politikk, men det viser et behov og utfordringer knyttet til gravplassmyndigheter og livssynsåpne seremonirom.

[ Vil fjerne kors på kapell og gravplasser ]

Livssynsåpent eller livssynsnøytralt?

– Er det viktig for dere å få ut budskapet nå om at dette ikke er nasjonal politikk?

– Det føler jeg at jeg har svart på til dere tidligere. Dette handler om en lokal frustrasjon som jeg kan forstå. Vi ønsker gode livssynsåpne seremonirom, og et kristent kapell er livssynslukket fordi det retter seg mot en brukergruppe.

– Hefs kommunikasjonssjef skriver at dere ønsker livssynsnøytrale seremonirom. Er det livssynsnøytrale eller livssynsåpne seremonirom dere ønsker?

– Det er fort gjort å skrive livssynsnøytral i stedet for livssynsåpen. Jeg tror ikke det er en så stor forskjell i dette tilfellet. Dette handler om seremonirom hvor det er mulig å smykke ut livssynsdekoren ut fra hva brukeren har behov for. Det er andre områder hvor begrepene livssynsnøytralt og livssynsåpent står lengre fra hverandre.

– KrF-leder Olaug Bollestad kritiserer Hef Hamar for å legge til rette for et livssynsnøytralt samfunn, ikke et livssynsåpent samfunn. Men nå snakker du om at dere ønsker livssynsåpne seremonirom...

– I Human-Etisk Forbund er vi for livssynsåpne seremonirom. Det har vi snakket om behovet for i mange år. Når jeg ser på Hamar krematorium, så er det ikke «livssynsåpent» som skriker mot meg.

[ Bollestad fyrer løs mot forslag om å fjerne kors ]

– Kunne vært håndtert lokalt

Lomsdalen har tidligere gitt uttrykk for at det lokale forslaget vitner om en lokal frustrasjon, og han mener at frustrasjonen over kors kunne vært håndtert av gravplassmyndighetene lokalt.

Hef-lederen peker på at gravplassmyndighetene i Norge er lovpålagt å ha årlige møter med tros- og livssynssamfunnene som er representert i sitt nærområde.

– Dette har i dette området ikke blitt gjennomført siden 2019, selv om dette er møter som nok enkelt kan gjennomføres på Teams. Dette ville være gode anledninger for å skape god dialog om frustrasjoner.

Planlagt møte

Kirkeverge i Stange kirkelige fellesråd Ivar Manum skriver i en tekstmelding til Vårt Land at han var i kontakt med Magne Kvalbein i Hef, kort tid etter at de mottok brevet vedrørende utsmykking av kapeller.

Manum skriver at han da informerte om at Stange, Hamar og Løten kirkelige fellesråd planlegger drøftingsmøte om gravplasser med trossamfunn og livssynsorganisasjoner som er aktive på stedet i januar 2023.

«Av ulike årsaker er slike møter ikke avholdt de siste årene», skriver kirkevergen i Stange kirkelige fellesråd.