Danmarks nye regjering kvitter seg med helligdag – for å styrke forsvaret

Året 2022 blir stående igjen som året da Store bededag siste gang var fridag i vårt bløde naboland i sør. Det skjedde 30. april.

Neste år ville den danske helligdagen falt på 26. april. Nå blir den borte fra kalenderen.

Dette står i erklæringen til Danmarks nye regjering, ledet av Mette Fredriksen.

Senkning av toppskatten og en flyavgift på 100 kroner er blant planene for SVM-regjeringen, som den kalles. I forhandlingene om regjeringskoalisjon ble det enighet mellom Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Kutter helligdag – for å styrke forsvaret

Noe av det som roper på oppmerksomhet i regjeringserklæringen er avskaffelsen av Store bededag. Hvert år faller den på fjerde fredag etter påske. I Danmark er dette den store konfirmasjonsdagen for mange.

Begrunnelsen for å fjerne dagen er verdt å merke seg: Å gjøre en fridag om til en arbeidsdag gir mer penger i statskassen. Disse ekstra pengene skal brukes til å styrke forsvaret, står det rett ut i regjeringserklæringen:

«Danskene bidrager til styrkelsen af vores fælles sikkerhed ved afskaffelsen af en helligdag».

Forsvarsbudsjettet er foreslått økt med 4,5 milliarder danske kroner.

Danmarks helligdag

Gjentatte ganger har det også i Norge vært noen som har foreslått at vi kan avskaffe fridager som er knyttet til kristne høytider, for eksempel andre pinsedag og Kristi himmelfartsdag. Det har imidlertid aldri vært et folkekrav eller politisk flertall for å gjennomføre dette.

Danmark har de fleste helligdager felles med Norge. Men Store bededag har vært Danmarks helt spesielle helligdag.

Den ble innført i 1683 av biskop Hans Bagger. Han var ivrig etter å skaffe danskene fridager – for å be og konsentrere seg om fromme aktiviteter. Tre slike bededager klarte han å innføre, men til slutt ble bare Store bededag stående igjen.

Tradisjoner og boller

Det knytter seg bakverk til en slik dag. Vi snakker tross alt om Danmark. Etter tradisjonen skal man kvelden før Store bededag bake og spise det som danskene kaller hveder, altså hveteboller. Langt fra alle dansker kjenner opprinnelsen til dagen – eller søker til kirken i bot og bønn – som opprinnelig var intensjonen.

Men boller spiser de. I mengder.

Biskop: – Kutt 2. pinsedag

Kommentator Sørine Godtfredsen skriver i Kristeligt Dagblad at Store bededag ikke er den viktigste helligdagen, men for mange dansker er det likevel knyttet tradisjoner til dagen.

Tidligere biskop Kjeld Holm hevder ifølge dansk TV2 at regjeringen bør tenke seg om før de sløyfer dagen helt:

– Jeg tror at mange vil savne dagen. De fleste konfirmasjoner ligger på store bededag. Forsvinner dagen kan det få kraftig folkelig betydning for framtiden, sier han til nyhetskanalen.

Han foreslår at regjeringen heller kan kutte andre pinsedag, som han mener har langt mindre betydning.

NY REGJERING

Mette Fredriksen, leder av Socialdemokratiet, har dannet regjering sammen med Venstre og Moderaternere.

Partileder for Moderatnerne, Lars Løkke Rasmussen, er utenriksminister.

Partileder for Venstre, Jakob Elleman-Jensen, er forsvarsminister og visestatsminister.

Regjeringen er utvidet til 23 ministre.

Åtte av dem er kvinner.

SVM-regjeringen

Den danske regjeringen er omtalt som ikke-blokkregjeringen eller SVM-regjeringen. Regjeringssamarbeidet spenner over den politiske midten, over rød og blå blokk. Moderaterne avviser imidlertid at de tilhører noen blokk og kaller seg selv lilla.