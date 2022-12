Da regjeringa bevilga penger til frivillige organisasjoner for utdeling før jul, fikk Den norske kirke i Oslo 624.000 kroner. Diakon i Grorud menighet, Eldrid Brekke, hørte om dette og søkte om 200.000 kroner, til utdeling av mat i området. Noe menigheten fikk.

– Jeg trodde ikke vi skulle få de pengene, men så fikk vi dem likevel. Da måtte jeg snu meg rundt, og tok kontakt med Natteravnene, som igjen satte oss i kontakt med Rema 1000 her på Grorud, sier Brekke.

Sammen med den lokale frivillighetssentralen, Natteravnene Romsås og Rema 1000 Grorud har menigheten ordna 500 pakker med mat som skal deles ut til folk i Groruddalen før jul. I tillegg har de sammarbeidet med Frelsesarmeen for å også dele ut julegaver til familier som trenger litt ekstra hjelp.

Pengene fra Den norske kirke i Oslo kom halvannen uke før Vårt Land møter Eldrid Brekke. Siden har det gått i ett for de frivillige, for å ordne alt før jul.

– Vi har hatt ganske kort tid på oss. Vi har måttet ordne mat og finne folk til å hjelpe. Selv om mange er opptatt med julestri eller er sjuke, opplever vi at folk synes dette er en bra ting og vil bistå.

FRIVILLIGE: Jarl Andre Rønning og Per Henning Sørensen i Natteravnene Romsås håper frivilligheten og hjelpen også skal fortsette etter jul. (Johannes Nyborg)

Opplever at flere trenger hjelp

Økte priser på mat, drivstoff og strøm gjør at flere nå trenger hjelp enn før, sier leder av Natteravnene Romsås, Jarl Andre Rønning.

– Både på jobb og utenfor møter jeg på folk som sier de sliter mer. Det er trangere tider, og flere har fortalt at de må tenke mer på hva de bruker penger på. Flere sier de gruer seg til jul. Det er fælt å høre når man sitter og har det bedre selv, sier Rønning før han fortsetter:

– Fattigdommen synes jo ikke utenpå. Man kan ikke se hvem som sliter og ikke, men vi ønsker å være der for de som trenger hjelp.

Per Henning Sørensen er koordinator i Natteravnene Romsås og frivillig ved frivillighetssentralen på Romsås, der de ukentlig selger varm mat billig. Han forteller at flere tar imot tilbudet nå.

UTDELING: 500 matposer pakkes for matutdeling før jul. (Johannes Nyborg)

– Både de som har penger og ikke får servert hos oss. Det er helt klart flere som trenger den hjelpa nå.

Nå har Rønning og Sørensen som mål at denne matutdelinga og frivilligheten bare skal skje i juletider. Han håper at dette kan skje fast i bydelen. Eldrid Bakke sier at Grorud menighet deler målet til Rønning.

– Dette er gøy, og vi ønsker å fortsette med dette. Vi kan nok ikke dele ut i like stort omfang hver uke, men vi ønsker å gjøre noe framover også.

Mange aktører med

Prosjektet er mulig på grunn av et stort samarbeid av frivillige aktører, forklarer Eldrid Brekke. Hun sier at det er blitt mottatt positivt i kirka og at flere derfra også bidrar.

– Dette hadde ikke vært mulig for kirka aleine, det har vært viktig for oss at flere aktører bidrar.

SAMLER: Kirka klarer å samle lokale krefter forklarer kommunikasjonsansvarlig i Den norske kirke i Oslo, Finn Folke Thorp. Her ferdigstiller han matposene. (Johannes Nyborg)

Med på pakkinga har Brekke også fått med kommunikasjonsansvarlig i kirken i Oslo, Finn Folke Thorp. Han sier det er viktig at kirka kan opptre samlende i lokalsamfunn slik som dette.

– Dette viser at kirka klarer å samle lokale krefter. Det er det som er sentralt her, at flere frivillige organisasjoner kommer sammen for å gjøre jula bedre for andre.

---

Regjeringas ekstratildeling til frivillige

Den 19. november kom regjeringen ut og sa de ville gi 20 millioner kroner ekstra til frivillige organisasjoner

Den gikk til tre hovedpunkter:

Åtte millioner til inkludering av barn og unger

Syv millioner til tilskudd til fattigdomstiltak i regi av trossamfunn

Fem millioner i ekstrabevilgning til matsentralene

Kilde: Regjeringen.no

---

En god start på jula

Pakkene som deles ut inneholder alt fra havregryn og håndsåpe til julebrus og pepperkaker. De er ment å gi en god start på jula for familier som ellers gruer seg litt til jula forteller Rønning, før en annen i bygget skyter inn:

FULL: Både kos og hverdag fikk plass i Grorud menighets fulle matposer. (Johannes Nyborg)

– Vi pakker inn for både hverdagen og kosen, de er like viktige begge to.

For å nå ut til familiene som kan ta imot en matpakke har Eldrid Brekke vært i kontakt med lokale skoler, i tillegg har menigheten og Natteravnene delt det på sine nettsider. Over 150 har foreløpig takket ja til hjelpen. Om det skulle bli pakker til overs deles de ut til andre menigheter i prostiet som kan dele videre, forteller Brekke.

