– Har aldri målt Høyre så stort

– Vi har aldri, siden oppstarten i oktober 1997, målt Høyre så stort, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Samtidig faller Fremskrittspartiet mest av alle partiene. Partiet går tilbake hele 3,2 prosentpoeng, til et resultat på 10,2 prosent.

– Frp er permanent i skyggen av Høyre, og det virker som om den misnøyen som er med regjeringen, først og fremst kommer Høyre til gode, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Nettavisen.

Mandatfordelingen gir 88 mandater til de borgerlige partiene og dermed borgerlig flertall på Stortinget, til tross for Frps fall og at MDG er over sperregrensen

Alle partienes oppslutning (endring fra november i parentes):

Høyre 32,8 (+1,2), Ap 17,7 (+1) Rødt 7,5 (+2,8), Frp 10,2 (-3,2), Sp 5,9 (+1,4), SV 9,3 (-0,7), Venstre 4,6 (+0,2), MDG 4,1 (-0,6), KrF 2,8 (-1,8) og andre partier 5,1 prosent (-0,3).

Størst av partiene i andre-gruppen er Industri- og næringspartiet (INP) med 1,7 prosent. Deretter følger Pensjonistpartiet med 1,5 prosent og Demokratene med 1 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført 6. til 10. desember 2022. 1.000 personer ble spurt. Feilmarginene oppgis å være mellom 1,2 og 3,5 prosent.