Maskerte menn med pistol ranet bensinstasjon i Bergen

– Vi fikk melding klokken 7.08 søndag morgen fra en ansatt som hadde blitt utsatt for ran av to maskerte menn. Under ranet ble det fremvist en pistol. De har ranet til seg snus, sigaretter og penger og har løpt fra stedet, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB like før klokken 8 søndag morgen.

Det var Esso-stasjonen på Skjoldskiftet i Fana som ble ranet.

I en pressemelding søndag formiddag skriver politiet at de ser alvorlig på hendelsen, og har satt inn store ressurser som jobber med etterforskning, søk og sporsikring, samt etterretning.

Det ble ikke avfyrt skudd under ranet, og den ansatte som var på jobb, er fysisk uskadd.

– Vi jobber med å ivareta den ansatte så godt som mulig, men det er klart at det er en skremmende opplevelse å bli ranet, sier Knappen til NTB.

I pressemeldingen går politiet ut med beskrivelse og overvåkingsbilder av de to gjerningspersonene.

Den ene beskrives som en ung mann som er lys i huden, og var iført hvit bukse med sort belte, grå hettegenser, sort boblevest med liten, hvit logo på brystet, hvite sko og mørk maskering foran ansiktet.

Den andre beskrives som en ung man som er lys i huden. Han kan være av utenlandsk opprinnelse og snakket gebrokkent. Han var iført en mørk bukse, en sort eller mørk boble- eller dunjakke med hette og pelskrage, hvite sko og skjerf foran ansiktet.