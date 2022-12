Statsadvokaten vil ikke omgjøre henleggelsen av saken mot Atle Antonsen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Hauge opplyser til NTB at «saken er sendt Riksadvokaten». Hun har ikke utdypet den siste beslutningen, men har i henleggelsesvedtaket lagt vekt på at det vanskelig lar seg bevise, slik bevisbildet er, at uttalelsene Atle Antonsen rettet mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali var «kvalifisert krenkende» og dermed i strid med straffeloven forbud mot hatefulle ytringer.

Antonsen skal ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her», og Antirasistisk Senter mener dette bør være grunn til å straffeforfølge komikeren for brudd på rasismeparagrafen.

NTB får fra andre kilder opplyst at Hauge fredag meddelte at hun ikke vil omgjøre beslutningen om å henlegge saken. Både Sumaya Jirde Ali selv og Antirasistisk Senter har klaget på avgjørelsen og anmodet statsadvokaten om omgjøring.

Dermed er det Riksadvokaten som får det siste ordet i saken. NTB har så langt ikke fått svar fra Riksadvokaten på spørsmål når klagene er ferdig behandlet.