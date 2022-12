Nordmenn har sendt 170 tonn med pakker til Ukraina

Totalt er det sendt pakker via Polen tilsvarende 40 tonn på få uker.

Dermed har Posten sendt totalt 170 tonn med pakker til Ukraina siden april. Bare denne uken sender de tre lastebiler, noe de også vil gjøre i neste uke.

Det opplyser Posten i en pressemelding.

– Det er fantastisk å se all givergleden fra folk i Norge til ukrainere som lever i et krigsherjet land. Vi er sikre på at gavene kommer til nytte for mottakerne i Ukraina. Derfor ønsker jeg å si; Tusen takk, alle sammen for at dere har bidratt, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Norge.

Det er både privatpersoner, idrettslag, foreninger og veldedige organisasjoner som har bidratt med pakkene.