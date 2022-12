Kort prosess når Viggo Kristiansen skal frifinnes

Innrammingen blir den samme som vi er vant til i straffesaker når Borgarting lagmannsrett tirsdag skal behandle Viggo Kristiansens rettssak. Men innholdet kommer til å bli noe de færreste har vært med på tidligere: Etter en kort redegjørelse for saken, de vesentligste bevisene og påtalemyndighetens syn på dem, kommer aktoratet til å legge ned påstand om at Viggo Kristiansen blir blankt frifunnet.

Aktoratet kommer til å konkludere med at det ikke er holdepunkter i bevisene etter den fornyede etterforskningen til å domfelle ham. Det er ikke engang holdepunkter for at han var på åstedet da Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept. Riksadvokaten gikk så langt som til å si at det omstridte mobilbeviset langt på vei bekrefter Viggo Kristiansens forklaring om at han var hjemme i mekkebua si da drapene ble begått.

– Vi kommer til å nedlegge påstand i tråd med Riksadvokatens påtalevedtak – altså frifinnelse for Baneheia-forholdene, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB. Han skal føre saken for retten sammen med statsadvokatkollega Johan Øverberg.

– Retten ønsker en begrunnet redegjørelse for det, så det gir vi selvfølgelig, sier Schei.

Viggo Kristiansen selv kommer ikke til å stille under rettsmøtet, men vil delta når lagdommer Tonje Vang leser opp frifinnelsen i Baneheia-saken to dager senere.

Ingen bevisførsel

Det blir ingen bevisførsel. Aktoratet redegjør, og de andre aktørene får mulighet til å kommentere redegjørelsen – verken mer eller mindre når det gjelder Baneheia-forholdene.

Kristiansen kommer på sin side ikke til å benytte seg av retten til å uttale seg om saken før den tas opp til doms, får NTB opplyst fra forsvarerhold.

Etter riksadvokat Jørn Mauruds nær sagt totale avvisning av bevisene som førte til domfellelsen for over 20 år siden, ble det klart at Viggo Kristiansen er offer for et av de verste justismordene her til lands. Han har sittet inne i nesten 21 år, under et strengt forvaringsregime, for grove forbrytelser han ikke begikk.

– Utover ytterligere kommentarer til støtte for påtalemyndighetens vurdering og konklusjon hvorvidt gjelder den delen som omhandler Baneheia-saken, samt anføre omstendigheter til støtte for lavest mulig straff for de øvrige forholdene som skal avgjøres, har jeg ingen kommenterer på nåværende tidspunkt, sier advokat Bjørn Andre Gulstad til NTB. Han representerer Kristiansen sammen med mangeårig forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Kristiansen er rettskraftig dømt for utuktig omgang med et barn under 14 år og for plagsom oppførsel. Han var under 18 år på gjerningstidspunktene, og det er datidens straffelov og rettspraksis som skal være førende for retten.

Uansett hva domstolen faller ned på, vil straffen for lengst være oversonet.

Slakter bevisene

– Det samlede etterforskningsmaterialet gir klart ikke bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forhold han ble dømt for i Baneheia-saken, sa Maurud da han offentliggjorde sin avgjørelse i saken til Viggo Kristiansen.

Det er ikke grunnlag for å knytte Kristiansen til handlingene i Baneheia for 22 år siden gjennom DNA-bevis, fastslo Maurud. De nye, nitide undersøkelsene av de biologiske funnene gir ingen holdepunkter for at han i det hele tatt var på åstedet.

Og det meget omstridte mobilbeviset – som domstolene brukte til å plassere Kristiansen på åstedet – er langt på vei det motsatte: et frifinnelsesbevis.

Mobilbeviset er heller ikke forenlig med versjonen meddømte Jan Helge Andersen har gitt om Kristiansens bevegelser i tidsrommet da drapene ble begått. Snarere tvert imot er det forenlig med Kristiansens forklaring om at han oppholdt seg ved sin egen bolig, ifølge Maurud.

Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm bekrefter at de kommer til å benytte seg av retten til å gi merknader til aktors redegjørelse. Brækhus skal føre ordet, men vil ikke utdype overfor NTB hva han kommer til å meddele på vegne av de etterlatte.

– Jeg tror ikke jeg skal forskuttere det nå, sier han.