Politisjef: – Kupplanleggerne var tungt bevæpnet og farlige

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

De som ble pågrepet i onsdagens storstilte politiaksjon, var «en farlig blanding av folk med irrasjonelle overbevisninger, noen med mye penger og andre med våpen», sier Holger Münch til kringkasteren ARD.

– De hadde lagt en plan de var innstilt på å gjennomføre. Det gjør dette farlig, og det var derfor vi grep inn, sier Münch, som er sjef for det føderale tyske politiet BKA. Han sier det ble funnet våpen – inkludert armbrøster, rifler og ammunisjon – på 50 av stedene som ble ransaket.

[ Dette er de religiøse ideene i Reichsbürger-bevegelsen ]

Venter flere pågripelser

54 personer etterforskes for å være tilknyttet gruppen, som ifølge påtalemyndigheten planla å styrte den tyske regjeringen og sette inn et nytt styre. Hittil er 25 personer pågrepet, blant dem et tidligere medlem av Forbundsdagen, ekssoldater og forretningsmannen og adelsmannen som kaller seg fyrst Heinrich XIII av Reuss og skal ha vært tiltenkt rollen som landets leder etter kuppet.

Ytterligere 50 er siktet, og Münch sier det trolig vil bli flere pågripelser i saken.

– Vi har identifisert andre personer hvis status i forhold til denne saken ikke er avklart ennå. Men vi skal ikke anta at en gruppe med noen titalls medlemmer, kanskje hundre, er i stand til virkelig å utfordre den tyske staten, sier Münch.

Anerkjenner ikke den tyske staten

De fleste av de pågrepne antas å tilhøre den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, som blant annet omfatter høyreekstremister, konspirasjonsteoretikere og våpenentusiaster.

Reichsbürgerne anerkjenner ikke den moderne tyske staten og tror på en videreføring av det tyske riket fra før andre verdenskrig. Ifølge Münch er det anslagsvis 21.000 slike «riksborgere» i Tyskland, og 10 prosent av dem antas å kunne ty til vold.