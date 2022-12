Al Jazeera til sak mot Israel etter at palestinsk journalist ble drept

Det melder nyhetsbyrået Reuters tirsdag.

Palestinske Akleh ble skutt i hodet og drept mens hun var ute på jobb i forbindelse med en israelsk militæroperasjon ved Jenin på den okkuperte Vestbredden. Hun hadde på seg skuddsikker vest som var tydelig merket med «Press».

Drapet skjedde i mai i år, og i sommer konkluderte blant annet FN og USA med at Akleh etter alt å dømme ble drept av en israelsk soldat.

Fra israelsk hold ble det først hevdet at hun ble drept av militante palestinere. I september innrømmet imidlertid den israelske hæren at det er stor sannsynlighet for at 51-åringen ble drept av en israelsk soldat.