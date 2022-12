Nesten like mange dør av drukning som i trafikken

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Seks personer omkom i drukningsulykker i november. Torsdag opplyste Statens vegvesen at trafikken har krevd 111 liv så langt i år.

Nesten ni av ti døde i drukningsulykker er menn. Tallene fra Redningsselskapet viser at seks prosent av de som har druknet så langt i 2022 er barn under 14 år, mens 43 % er 60 år eller eldre.

Tre av ulykkene i november skjedde fra henholdsvis fritidsbåt, yrkesfartøy og under bading. To ulykker er foreløpig kategorisert som fall fra land. I tillegg omkom en kvinne i 70-årene etter at personbilen hun satt i havnet utenfor en kai i Harstad.

Redningsselskapet minner om at det nå er vinter i vannet. I november var det flere ulykker der folk har gått gjennom isen, men klart å berge seg opp igjen.

– Skal du ut på isen er kunnskap, redskap og selskap er viktige stikkord. Sjekk alltid isforholdene, og ta med sikkerhetsutstyr som ispigger, kasteline og mobil i vanntett pose. Da kan du både berge deg selv og redde andre om uhellet er ute, sier fagsjef Tanja Krangnes i Redningsselskapet.