Kvinner slutter seg til protester sørøst i Iran

I ukevis har mennene i den sunnidominerte provinsen sørøst i Iran demonstrert mot landets sjiamuslimske regime. Fredag fulgte en gruppe kvinner etter.

«Enten med hijab eller uten, fremad mot revolusjonen», ropte kvinnene, som var kledd i lange heldekkende drakter kalt chador.

Videoer av protestene er publisert på Twitter og verifisert av AFP.

Provinsen er kjent for å være et svært konservativt område av Iran, i tillegg til at den er svært fattig. Den sunnimuslimske befolkningen opplever også å være en diskriminert minoritet i det sjiadominerte landet.

– Det er virkelig sjelden, sier Mahmood Amiry-Moghaddam, som leder Oslo-baserte Iran Human Rights, til nyhetsbyrået AFP.

Han mener kvinnene i Sistan-Baluchistan er blant de mest undertrykte i Iran, og de har tidligere ikke deltatt i såpass organiserte protester.

Ifølge IHR har minst 128 mennesker blitt drept i provinsen siden protestene startet i midten av september. Over 90 av dem ble drept 30. september, en massakre som aktivister har gitt navnet «Black Friday».

