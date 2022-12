Frelsesarmeen hjelper hjemmetjenesten med matposer

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Mat til alle er et prosjekt hvor vi samarbeider med hjemmetjenesten i bydelene Sagene, Sankthanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. De har merket seg et behov hos noen av sine beboere som ikke klarer å opprettholde et stabilt og godt kosthold selv, sier Jon Kaastad ved Frelsesarmeen Rodeløkka til NTB.

Da prosjektet startet, var det rundt ti matposer som ble pakket til én bydel. I dag er det rundt 70 poser som skal ut til hjemmetjenesten i fire bydeler.

– Antallet personer som har behov for matposene vi lager, har økt betraktelig siden vi startet samarbeidet. Hjemmetjenesten vurderer behovet, forteller Kaastad.

Posene inneholder blant annet brød, pålegg, litt frukt og grønt. Brødet kjøper Frelsesarmeen inn selv, mens annen mat legges av fra Matsentralen.

Et spesielt prosjekt

Det hele startet med at en ernæringsfysiolog kontaktet Frelsesarmeen fordi hun følte hun ikke klarte å hjelpe sine brukere til å få i seg nok næringsrik mat.

– Mange satt isolert i kommunale leiligheter og slet med helseproblemer og rus. Derfor kontaktet hun oss. Vi fant ut at dette var noe vi kunne hjelpe med. Nå har vi gjort dette i fire-fem år, sier Kaastad.

Vanligvis kommer folk til Frelsesarmeen. Dermed er dette et helt spesielt prosjekt.

– Fordelen vi og andre store organisasjoner har, er mulighet til å bruke tid og ressurser der det er behov. Vi kan snu oss rundt raskt. Det er vanskeligere i et kommunalt byråkrati, mener Kaastad.

Jul siden oktober

I løpet av november har Frelsesarmeen tatt imot søknader fra folk som søker julehjelp.

– Det er dessverre flere nå enn før. Det er for tidlig å si hvor mange som har søkt, men så langt har 925 husstander registrert seg for julehjelp i år, sier Kaastad.

– Hvis man har en økonomi som resten av året akkurat går rundt, så kommer økte priser på mat og strøm i tillegg. Da blir det vanskelig å få det til å gå opp fram mot jul, sier Kaastad.

I desember står Frelsesarmeen ute med sine julegryter. Disse er med på finansiere julehjelpen. Innsamlede penger går blant annet til matkasser som deles ut til dem som trenger det mest.