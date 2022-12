Folk må regne med høye strømpriser i hele desember

Det gjør at strømstøtten for de sørligste prisområdene blir om lag 48 øre per kWt. Dermed blir ikke strømregningen spesielt lav for november til tross for lave priser de første ukene av november.

Strømekspert Tor Reier Lilleholt sier til Bergens Tidende at han fraråder folk å følge med på strømprisene fra time til time:

– Som hovedregel vil folk flest betale cirka 2 kroner per kilowattime, inklusive nettleie og energiavgift, sier han. Summen inkluderer strømstøtten.

Oppfordringen hans til folk som vil vite hvor høye strømregninger de får fremover, er klar: Sjekk hvor mye strøm du brukte i fjor, multipliser tallet med 2 og del deretter summen med 12 for å få månedsbeløpet.

Strømeksperter mener at de siste dagenes høye priser er et forvarsel på hva som kommer i desember. Det er tørt, kaldt og vindstille, og ingen utsikter til høyere temperatur eller nedbør.

– Prognosene sier at vi får 14 dager med skikkelig kaldt vær i hele Norden. Temperaturene skal ligge langt under det normale, og det blir ikke nedbør, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Storm Geo Nena til BT.