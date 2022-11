Massiv politiinnsats for å stanse protester i Kina

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Mandag var det oppfordringer i sosiale medier om å samles igjen til nye protester mot koronarestriksjonene og for politisk frihet, men utover kvelden var det likevel helt stille, uten at folk samlet seg.

Forsterket politiinnsats kunne mandag observeres i hovedstaden Beijing og andre storbyer som Shanghai, Guangzhou og Hangzhou.

Tilfeldige forbipasserende ble stadig stanset for å få sine id-papirer sjekket. Også mobiltelefoner og PC-er ble undersøkt for å finne mistenkelig innhold eller VPN-tilknytning. Flere mennesker ble ført bort av politiet.

Politi i stort antall

I Beijing var politiet mandag særlig opptatt av elvepromenaden langs Liangma-elva i byens diplomatnabolag der hundrevis av mennesker demonstrerte søndag kveld.

Politibiler var også utplassert i store antall i et veikryss i Haidian-distriktet etter at det sirkulerte en plan i sosiale medier om å marsjere til Sitong-broen, der en enslig demonstrant i forrige måned hengte opp en plakat med fordømmelse av president Xi Jinping.

Og i Shanghai ble det satt opp sperringer langs Wulumuqi-gata for å hindre store folkemengder i å samle seg til protest slik de gjorde i helgen.

Utløst av brann

De omfattende protestene, som er en sjeldenhet i det autoritære Kina, ble tydeligvis utløst av en brann i Urumqi der ti mennesker døde. Mange mener koronarestriksjonene hemmet redningsarbeidet.

Men mye tyder på at protestene reflekterer en langvarig og voksende frustrasjon over tiltakene myndighetene iverksetter for å bremse pandemien.

I de større byene og på universiteter har tusenvis av kinesere samlet seg i en bølge av protester som er større enn noe som har vært sett siden demokratibevegelsen ble knust i 1989.

Dilemma

Dilemmaet for kinesiske myndigheter er at presset for å lette på restriksjoner vokser samtidig som smitten øker kraftig.

Kina opplever for tiden det høyeste smittetallet siden begynnelsen av pandemien i 2020. Tirsdag ble det meldt om 38.400 nye tilfeller, litt lavere enn dagen før.

Selv om enkelte lettelser er innført, er det fortsatt sterke begrensninger på folks bevegelsesfrihet i alle byer med over 1 million innbyggere. Hvis bare ett smittetilfelle blir oppdaget, risikerer tusener av mennesker å bli innesperret i sine hjem i uker og måneder.

Demonstrantene har brukt protestene ikke bare til å protestere mot de strenge tiltakene, men også for å kreve mer frihet og i noen tilfeller til å kreve at Xi går av og til å fordømme kommunistpartiet.