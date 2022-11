Ansatte i Dagsavisen har fått tilbud om sluttpakke

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Ledelsen prøver å løse dette med frivillighet, og håpet er at det skal være nok. Men vi vet jo ikke, sier klubbleder Pål Karstensen i Dagsavisen til Klassekampen.

Fredag ble tildelingen av produksjonsstøtte for 2023 kjent. Dagsavisen mister vel seks millioner i støtte. Samme dag varslet redaktør og direktør i Dagsavisen kutt i både årsverk og papirfrekvens, Mandag fikk alle ansatte over 62 år tilbud om sluttpakke.

Årsaken til det store pressestøttekuttet er at opplaget til Dagsavisen har falt.

Dagsavisens sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm skriver i en epost til Klassekampen at «aviskrigen Amedia har innledet i Oslo», har vært dramatisk for avisen.

– Det er blitt en tøff konkurranse om lokaljournalistikken i Oslo, som sikkert er bra for leserne på kort sikt, men det uroer meg at alle parter ser ut til å tape penger på situasjonen, og at den sånn sett kanskje ikke er bærekraftig på sikt», skriver han.