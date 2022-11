Ja, du ser dobbelt – mødre skylder på dietten

– Vi setter pris på tvillinger mens de i noen deler av verden fordømmer tvillinger. «Det er en velsignelse fra Gud.», sier Taiwo Ojeniyi, en nigeriansk student, som deltok på festivalen sammen med tvillingbroren sin «for å feire det unike med flere fødsler».

Nigeria Twins Festival DELTOK: Taiwo Lateef (til venstre) og Kehinde Lateef (13). (Sunday Alamba/AP)

Nigeria Twins Festival DELTOK: Taiwo Adebowale, (til venstre), og Kehinde Adebowale (47). (Sunday Alamba/AP)

‘Uvanlig mange’

Tvillingfødsler ser ut til å være uvanlig mange av i Nigerias sørvestlige by Igbo-Ora.

– Nesten hver familie her har tvillinger eller andre flerfoldsfødsler, sier den lokale lederen Jimoh Titiloye til nyhetsbyrået AP.

I år deltok også delstatsguvernør Oluseyi Makinde på festivalen, som ble avholdt for 12. gang.

Nigeria Twins Festival DELTOK: Kehinde Oyediran (til venstre) og Taiwo Oyediran (52). (Sunday Alamba/AP)

Nigeria Twins Festival DELTOK: Kehinde Adamolekun (til venstre) ogTaiwo Adamolekun (28). (Sunday Alamba/AP)

– I dag har vi kommet for å feire med tvillingene, og jeg er veldig glad for å være her. Men jeg må si at festivalen har et mye større potensiale enn at vi bare skal feire I Igbo-Ora, sa han, i følge avisen independent.ng.

Nigeria Twins Festival DELTOK: Taiwo Asisi (til venstre), og Kehinde Asisi (13). (Sunday Alamba/AP)

Delstatsguvernøren håper at festivalen kan bidra til økt turisme i hele regionen, og lovet å legge til rette for dette.

Nigeria Twins Festival DELTOK: Taye, Tijani, (til venstre), og and Kehinde Tijani (48). (Sunday Alamba/AP)

1.000 tvillingpar

Årets begivenhet inkluderte mer enn 1.000 tvillingpar. Det er ingen bevist vitenskapelig forklaring på den høye andelen tvillinger i Igbo-Ora, en by med rundt 200.000 innbyggere, som ligger 135 kilometer sør for Nigerias største by, Lagos.

Nigeria Twins Festival DELTOK: Obasekore Damilade (til venstre), og Obasekore Damitola (28). (Sunday Alamba/AP)

Nigeria Twins Festival DELTOK: Taiwo Ojeniyj (til venstre) og Kehinde Ojeniyi (27). (Sunday Alamba/AP)

Men mange i Igbo-Ora tror det kan spores til kvinners dietter. Alake Olawunmi, en tvillingmor, tilskriver det til en lokal delikatesse kalt amala som er laget av yams-mel.

John Ofem, en gynekolog basert i hovedstaden Abuja, sier, i følge AP, at det veldig godt kan være «at det er ting de spiser i Igbo-Ora, som har et høyt nivå av visse hormoner som resulterer i det han kaller multippel eggløsning.»