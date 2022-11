Algerie dømmer 49 personer til døden etter lynsjing

Algerie opprettholder likevel et moratorium på iverksettelsen av dødsstraffer. De er ikke blitt gjennomført siden 1993.

Den 38 år gamle Djamel Ben Ismail ble banket til døde da han møtte opp ved en lokal politistasjon i Tizi Ouzou-regionen for å melde seg. Han ville klargjøre saken med politiet etter at han hadde hørt at han var mistenkt for ildspåsettelse.

Algerie ble rammet av ødeleggende branner på ettersommeren i fjor, og 90 mennesker mistet livet.

Senere er det kommet fram at Ben Ismail hadde dratt til Tizi Ousou-regionen for å hjelpe til med å slukke brannene som frivillig.

Domstolen i Dar El Beida dømte 49 personer til henrettelse og 28 til fengsel i to år uten avkorting.

Videoklipp som er spredd i sosiale medier, viser en folkemengde som omringer en politibil og slår løs på mannen som sitter i bilen. Han blir dratt ut og satt fyr på. Flere av tilskuerne tok selfies med dette pågikk.

De sjokkerende bildene ble spredd over hele landet og førte til kraftige reaksjoner. Menneskerettighetsgrupper kalte bildene motbydelige og etterlyste et grundig rettsoppgjør.