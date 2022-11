Eide bekymret over klimaforhandlingene på overtid i Egypt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Bekymret over statusen på COP27. Vi er fortsatt ikke sikre på at vi vil være i stand til å gjenta forpliktelsene om 1,5 gradersmålet fra Glasgow, skriver han på Twitter lørdag formiddag.

– Hard arbeid er i sving for å redde toppmøtet, legger han til.

FNs klimatoppmøte i Egypt skulle opprinnelig ha blitt avsluttet fredag, men uenigheter rundt en rekke spørsmål førte til at forhandlingene fortsetter lørdag.

Det er foreløpig ikke vedtatt en slutterklæring. Og det som foreløpig ligger på bordet, er ikke tilstrekkelig når det gjelder å nå 1,5 graders-målet, mener Eide.

– Akkurat nå opplever jeg det som veldig krevende, sier han til NRK.

– Om det blir slik som det nå ligger an til, så kunne dette vært en svekkelse i forhold til Glasgow i et år der vi trenger å gå videre, så det uroer meg sterkt, sier han.

Han sier at det er en del av de fremvoksende økonomier som ønsker å vokse ytterligere og som ikke ønsker å legge begrensninger på utslippene sine. Nå jobbes det på spreng med å oppnå enighet mellom delegatene, sier han.

– Vi løper nærmest mellom delegasjonene og gruppene her for å bidra til et bedre utfall. Det er altfor tidlig å erklære dette møtet som mislykket, men vi er mentalt forberedt på alle utfall, sier han.