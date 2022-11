Polens president sier rakettangrepet ikke var et bevisst angrep mot Polen

Duda kom sent tirsdag kveld med forsiktige antydninger om at det kunne være snakk om en russisk rakett, men onsdag formiddag sier han at det sannsynligvis var en ukrainsk rakett, og at det så langt ikke foreligger bevis for at den ble avfyrt fra Russland.

Uttalelsen føyer seg inn blant det flere vestlige land har uttalt onsdag, at raketten mest sannsynlig var avfyrt fra ukrainsk side.

To personer ble drept i eksplosjonen som skal ha truffet et lokalt korntørkeanlegg i landbyen Przewodow sørøst i Polen tirsdag, rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina.

I kjølvannet av eksplosjonen har Polen hevet den militære beredskapen. I tillegg kalte de inn den russiske ambassadøren i Polen på teppet.

Kort tid etter eksplosjonen rådet det mistanke mot Russland for om de kunne stå bak det som lignet på et angrep.

USAs president Joe Biden sa natt til onsdag at det var ingenting som tydet på at det var et russisk angrep. Han antydet også at eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av en rakett fra Ukraina, som ble avfyrt for å skyte ned innkommende russiske raketter.