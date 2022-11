Venstre foreslår økt barnetrygd, men de rikeste må skatte av den

Tirsdag legger Venstre frem sitt alternativ til statsbudsjett. I det ligger et forslag om å øke barnetrygden med 8.000 kroner i året. Uten at staten skal belastes med én krone.

De økte satsene skal finansieres av dem med høy inntekt ved å skattlegge deres barnetrygd.

– Skal man øke barnetrygden for å hjelpe dem med store økonomiske utfordringer, så er det dyrt. Mange som får barnetrygd har god råd, argumenterer nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn.

Støre-regjeringen har ikke foreslått økninger i barnetrygden i sitt statsbudsjett. Forklaringen er et stramt budsjett. Samtidig har opposisjonen, deriblant Rødt, argumentert at barnetrygden er viktigere enn noen gang.

De får støtte av fagfolk.

Utjevner forskjellene

Økt barnetrygd kan ifølge SSB ha bidratt til at andelen lavinntektsfamilier har flatet ut. Økonom i BN bank, Endre Jo Reite mener barnetrygden vil få økt betydning for flere i tiden fremover.

– For stadig flere barnefamilier kan barnetrygd utgjøre forskjellen på om økonomien går rundt i en trang hverdag, sa Reite i et intervju med Vårt Land i september.

Rotevatn mener Venstres forslag kun vil ramme de med høy inntekt.

– Man kan ha god råd uten å høy inntekt, hvordan vil dere justere for slike ujevnheter?

– Hvis du har høy formue er det gjerne fordi den er bundet i selskaper. Hvis du selger de eiendelene blir det inntekt, og da må du skatte av det, sier Rotevatn, som har tillit til at formuesskatten regulerer eventuelle ujevnheter.

Men Venstres forslag er ikke nytt. Flere partier har tidligere snust på muligheten til å skattlegge barnetrygden.

---

Barnetrygd

Da KrF gikk inn i regjering i januar 2019, lå den ordinære satsen for barnetrygd for alle barn på 970 kroner i måneden. Det hadde den gjort siden 1996.

I mars 2019 økte barnetrygden for alle barn fra 970 til 1054 kroner i måneden.

1. september 2020 ble satsen igjen oppjustert, denne gangen til 1.354 kroner i måneden. Men bare for barn under 6 år.

Fra 1. september 2021 økte barnetrygden for de mellom 0–6 år til 1.654 kroner i måneden.

Fra 1. januar 2022 økte barnetrygden til 1.676 kroner for barn under 6 år. Barn over 6 år får nå 1.054 kroner i måneden.

---

Mulig å samle seg om

I 2020 fremmet Unge Venstre et forslag om å skattlegge barnetrygden. To år tidligere så et utvalg i Frp på en liknende ordning, og i 2017 gikk KrF inn for samme forslag.

Høyre uttrykte skepsis da Frp i 2018 foreslo skattlegging av barnetrygden.

– Jeg er skeptisk til at familier skal komme dårligere ut enn i dag, sa daværende familiepolitisk talsperson i Høyre, Kristin Ørmen Johnsen til Dagsavisen.

– Hva er årsaken til at dere ikke lanserte dette forslaget da dere satt i regjering, Rotevatn?

– Når man sitter i regjering må man inngå kompromiss og jobbe sammen.

Rotevatn legger til at partiet stemte for skattlegging av barnetrygden på landsmøtet før valget i 2021.

Venstres Landsmøte 2022 SPISELIG: Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, mener deres forslag til økt barnetrygd bør være spiselig for de fleste partier. (Javad Parsa/NTB)

Han håper andre partier kan la seg inspirere av Venstres grep.

– Dette grepet er sosialt uten at det går ut over statens utgifter. Det burde være noe som er mulig å samle seg om for alle partier, mener Rotevatn.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) erkjente nylig til Vårt Land at barnetrygden er skjevt fordelt mellom de største og minste barna. Venstres forslag utjevner ikke disse forskjellene, men innebærer en betydelig økning for begge grupper.

Øker ikke skattetrykket

Tillegget på 622 kroner i måneden for barn under seks år blir som før. Med Venstres forslag betyr det at de får 2.300 kr i måneden, mens barn over seks år får 1.680 kr i månedlig barnetrygd.

Hvordan skattleggingen skal foregå nøyaktig har ikke partiet besluttet enda, men Rotevatn kan opplyse at det er dem med inntekt over 700.000 som kommer til å merke beskatningen av barnetrygden.

– Deres tidligere regjeringspartnere Frp og Høyre er ikke kjent for å være tilhenger av høyere skatter, tror du dette forslaget vil være spiselig for dem?

– Vi skal ikke øke skattetrykket, men legger opp til et ganske likt opplegg som i dag, der de av oss med veldig høy lønn tar den største byrden, sier han.