Freds-kjempe fra Tsjad i Bergen for å ta imot Raftoprisen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Prisen ble delt ut på Den Nationale Scene i Bergen søndag kveld, med fakkeltog i Bergen sentrum etterpå. Nodjigoto Charbonnel er selv kjent med hva langtidsskader og lidelser tortur kan forårsake. Faren hans overlevde mishandling fra statlige myndigheter.

Med utgangspunkt i egne opplevelser grunnla sønnen organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV) i 2000.

Den i dag 49 år gamle ingeniøren fra Tsjad arbeider bredt med å bekjempe tortur på ulike nivåer. Ofre tilbys husly, juridisk hjelp og rehabilitering. Ungdom får undervisning, det samme gjør helsearbeidere og lærere. Charbonnel kjemper dessuten mot straffrihet for overgripere og for å etablere erstatningsordninger for ofrene og deres familier.

Med prisen ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på sivilsamfunnets viktige rolle i å bygge et fredelig demokrati som står opp mot tortur, og fremmer menneskerettighetene og rettsstat. I begrunnelsen for årets pris ber Rafto-stiftelsen også Norge om å styrke sitt arbeid mot tortur i verden.

– Dette er prinsipper som må forsvares selv når det koster, skriver stiftelsen.