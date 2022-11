Dette skjedde i natt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Vannstanden fortsetter å øke på Voss

Natt til lørdag øker fortsatt vannstanden på Voss, som er hardest rammet av flommen på Vestlandet. Brannvesenet tror imidlertid de er i ferd med å se en topp.

– Situasjonen klokken 2.30 er at vannstanden øker fortsatt, men ikke like fort som den gjorde tidligere. Det ser ut til at den nærmer seg en topp, sier vaktleder Stian Kvam i 110-sentralen Vest til NTB.

Flere valgresulateter fra USA klare

Republikaneren Joe Lombardo vant over den sittende demokratiske guvernøren i Nevada, Steve Sisolak. Lombardo ble utropt til vinner etter en langdryg opptelling i delstaten som de siste årene har vært regnet som en overveiende demokratisk stat.

I Arizona ble demokraten Mark Kelly gjenvalgt som senator – også etter en langdryg opptelling. Arizona er en av statene som Republikanerne prioriterte for å vinne flertallet i Senatet. Demokratene har de siste årene forvandlet den tidligere sikre republikanske staten til en vippestat som kan gå begge veier.

Trump med kunngjøring neste uke

Donald Trump vil neste uke kunngjøre at han stiller som kandidat i neste presidentvalg i 2024. Det sier hans nære medarbeider Jason Miller. Den omstridte tidligere presidenten som blir 78 år innen neste valg, har lenge hintet om at han stiller igjen til vervet han tapte til Joe Biden i 2020.

– President Trump skal tirsdag kunngjøre at han stiller til valg som president, sa Miller til Trumps tidigere medarbeider Steve Bannon på podkasten «War Room».

Ukrainas nasjonalsang spilt i Kherson

Ukrainas nasjonalsang runget gjennom sentrum av Kherson etter at president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde at byen var frigjort fra russisk okkupasjon.

– Foreløpig er våre styrker i utkanten av byen, men spesialenheter er allerede inne i byen, meldte Zelenskyj på Telegram, der han også postet videoer av soldater sammen med sivile.





(©NTB)