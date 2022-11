Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Du, eg er på jobb, så eg har det litt travelt.

Tore Hagebakken frå Gjøvik har fylt arbeidslivet med to syslar, journalistikk og politikk. Etter 30 år som politikar er han no tilbake som journalist.

– Eg har etablert meg som frilansar, fortel Hagebakken til Vårt Land.

Arbeidarpartiveteranen er ein av ti tidlegare stortingsrepresentantar som nyt godt av nasjonalforsamlingas rause ordning Fratredelsesytelse og etterlønn.

ETTERLØNNA: Arbeidarpartiets Tore Hagebakken (t.v.) sat på Stortinget i åra 2005-2021. Her på budsjetthøyring saman med direktør Helge Eide i KS. (Vidar Ruud/NTB)

Ti på etterlønn

Dei ni andre er ein frå Ap, tre frå Høgre, ein frå Venstre, to frå Frp, ein frå KrF og ein uavhengig representant, viser oversikten Vårt Land har fått frå Stortinget:

Trond Giske (Ap)

Aase Simonsen (H)

Vetle Wang Soleim (H)

Jonny Finstad (H)

Jon Gunnes (V)

Kari Kjønaas Kjos (Frp)

Hanne Dyveke Søttar (Frp)

Tore Storehaug (KrF)

Ulf Isak Leirstein (uavhengig, eks-Frp)

Dei ti som får etterlønn fall anten ut av Stortinget ved valet i 2021 eller takka nei til attval.

Tilbyr to støtteordningar

Stortingets ordning er todelt: Først eit yting i inntil tre månader, så ei etterlønn i inntil 12 månader.

Dei som ønskjer ytinga eller etterlønna må søkje Stortingets presidentskap, som melder at «ytelsene utbetales ikke automatisk».

Ytinga skal kompensere bortfall av inntekt i tre månader etter at stortingsperioden er over – altså i oktober, november og desember i stortingsvalåret. Nivået på ytinga er 100 prosent av godtgjersla til stortingsrepresentantar – det heiter ikkje lønn på Stortinget. Denne er no på 88.693 i månaden - eller 1.064.318 i året.

Må vere på jobbjakt

Etterlønna svarar til 66 prosent av ordinær godtgjersle i maksimalt 12 månader, januar-desember året etter at representanten gjekk ut av Stortinget.

Søknaden om etterlønn «må begrunnes og inneholde opplysninger om inntekt og arbeidsforhold, aktivitetsplaner for arbeidslivet, utdanning og gjennomføring av denne. Alt må dokumenteres», krev Stortinget.

Etterlønna stiller to krav: Vere aktivt arbeidssøkjande eller gjennomføre naudsynt og relevant kompetanseheving, «klart rettet mot inntektsgivande arbeid».

Det er 30 år sidan eg studerte til bedriftsøkonom — Kari Kjønaas Kjos, eksstortingsrepresentant og student

Landsstyret i Frp holder et ekstraordinært møte om bompenger onsdag ettermiddag. ETTERLØNNA: Frps Kari Kjønaas Kjos sat på Stortinget i åra 2005-2021. (Heiko Junge/NTB)

Har studert, vonar på ny jobb

Kari Kjønaas Kjos sat på Stortinget for Frp i fire valperiodar, totalt 16 år. Ho brukar etterlønna til å spisse kompetansen.

– Det er 30 år sidan eg studerte til bedriftsøkonom, fortel ho Vårt Land.

– Kva har du studert i år med etterlønn frå Stortinget?

– Forvaltningsjus og helselovgjeving.

– No er du arbeidssøkjar?

– Ja, eg er i gang, men eg har jo alderen mot meg, eg er jo 60 år, seier Kjønaas Kjos.

Rapporterer alt av inntekter

Tore Hagebakken takka nei til ein ny stortingsperiode. Han har hatt fast sete på Løvebakken i fire periodar, åra 2005-2021, og var før det lokalpolitikar og ordførar i Gjøvik. Han har også vore statssekretær.

No er han frilansjournalist og har starta eit lite rekrutteringsbyrå og sit i styret i ein behandlingsinstitusjon.

– Alt eg har av inntekter, også frå styrevervet, blir rapportert til Stortinget og trekt frå etterlønna eg tek imot, fortel Hagebakken og understrekar at alt er på stell.

I fjor haust måtte fleire tidlegare representantar betalt tilbake etterlønn til Stortinget. Dei hadde arbeid og inntekt medan dei tok imot pengar frå Stortinget, utan at det blei rapportert.

Alt eg har av inntekter, også frå styrevervet, blir rapportert til Stortinget og trekt frå etterlønna eg tek imot — Tore Hagebakken, eksstortingsrepresentant og frilansjournalist

Student og lokallagsleiar

Den andre Ap-veteranen på Stortingets etterlønnsliste, er tidlegare nestleiar, eksstatsråd og stortingsrepresentant i 24 år, Trond Giske.

– Eg skriv ein mastergrad som skal vere ferdig til jul, fortel han til Nettavisen, og legg til:

– Eg har førebels etterlønn frå Stortinget. Denne tek slutt til jul, så då må eg ut i arbeidslivet.

Giske studerer statsvitskap ved NTNU i Trondheim og skriv masteroppgåve om politiske skiljeliner.

Ved sidan av studiet er Giske leiar av eit lokallag i Arbeidarpartiet, som på kort tid er blitt rekordstort. Nidaros sosialdemokratisk forum har bikka tusen medlemmer, og utgjer no over halvparten av Trondheim Arbeiderparti.