Støre støtter AUF-lederens Giske-kritikk

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Giske gikk av som nestleder, og han stilte ikke opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handler om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet, sier han i NRKs Politisk kvarter.

Under torsdagens Debatten på NRK var Arbeiderpartiets krisemåling tema, og AUF-leder Astrid Hoem benyttet anledningen til å kritisere Trond Giske, som hun mener har prøvd å være en lederskikkelse på venstresiden gjennom sin rolle som leder i et stort Ap-lag.

– Jeg mener han må erkjenne at han er en del av problemet med at mange har syntes at det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet, sa Hoem.

Statsministeren sier Hoem snakker på vegne av flere enn seg selv. Støre antyder også at hun snakker på vegne av ham selv.

– Jeg kommer til å kjempe for å løfte de sosialdemokratiske verdiene for fremtiden og ikke bruke tiden på intern personstrid, sier Giske til VG.

