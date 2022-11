Bård Vegar Solhjell om lederkamp i SV: – Større forskjeller internt enn utad

– Er du kandidat til å bli ny SV-leder? spør Vårt Lands kommentator Emil André Erstad i denne ukas episode av Kammerset, Vårt Lands politiske podkast.

I studio har de faste deltakerne Berit Aalborg, Lars Inge Staveland og Erstad med seg Bård Vegar Solhjell, tidligere nestleder i SV og nåværende direktør i Norad. Under partiledervalget i 2012 måtte Solhjell gi tapt for Audun Lysbakken, som har ledet SV siden da.

Denne uka kunngjorde Lysbakken at han ikke tar gjenvalg, og diskusjonen er allerede i gang om hvem som skal ta over.

– Jeg har faktisk fått fire-fem meldinger denne uka om at jeg burde stille, men merkelig nok har alle meldingene hatt et «ler så jeg gråter»-smilefjes bak, så etter å ha tenkt på det i ett og et halvt sekund, er svaret nei, svarer Solhjell, som legger til at han er ferdig i politikken og ikke kommer tilbake.

Da det ble kjent at Audun Lysbakken gir seg som partileder for SV, uttalte Solhjell at han var glad for at nettopp Lysbakken vant i 2012. Overfor Vårt Lands panel utdyper Solhjell hvorfor han mener Lysbakken var bedre egnet som partileder:

– Han klarte kombinasjonen av å samle SV – det trodde jeg at han kom til å klare, men det jeg trodde at kanskje jeg kunne gjøre bedre, var å nå bredere ut til nye grupper. Men det har han også klart, sier Solhjell.

Under innspilling av podkasten og TVL-programmet Kammerset. Lars Inge Staveland, Berit Aalborg, Emil André Erstad og Bård Vegar Solhjell. (Alf Gjøsund)

Når det gjelder lederkamper i politiske partier mener Solhjell at disse ofte arter seg på stikk motsatt vis enn det partiet selv ønsker å gi inntrykk av.

– Det er veldig tøft. Det er mye større opplevd forskjell mellom kandidatene enn det ser ut som utenfra. Innad i et parti kan frontene være veldig steile.

Solhjell vil ikke syns

– Hvem mener du representerer SV best? spør Emil André Erstad den nåværende Norad-direktøren.

– Da jeg selv var i SV-ledelsen var det verste jeg visste de avgåtte SV-erne som skulle synse i mediene, så det har jeg tenkt å ligge unna.

Hvis du lurer på hvem Vårt Lands panel har som favoritt til partiledervervet, finner du Kammerset-episoden lenger nede i denne saken, eller på Spotify og andre podkast-plattformer. Du kan også se programmet fredag klokka 19.00 på TVL.

[ Mer fra Kammerset: Erna Solbergs tidligere spinndoktor tror Vedum går av ]

Se Kammerset på TVL eller hør som podkast

Kammerset er Vårt Lands politiske podkast som også går som TV-program på TVL fredager kl. 19. Vi tar deg med inn på kammerset til politikerne. Hva skjer egentlig på bakrommet når det står på som verst?

Her får du svar fra Vårt Lands trio Berit Aalborg, Lars Inge Staveland og Emil André Erstad pluss en gjest annenhver uke. Programmet sendes fredag kveld klokka 19.00 på TVL.

Podkasten Dokka

I Dokka snakker vi lett om tunge ting. Åste Dokka og ukas gjest tar opp spørsmål knyttet til tro og eksistens. Ny episode kommer annenhver mandag.