SV og Rødt ønsker at Stortinget får hemmelig Nav-rapport

VG skrev tirsdag om deler av innholdet i en intern trygdeutredning i regjeringen fra 2014. Nav-rapporten slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen – men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

Deler av rapporten er sladdet – og torsdag var saken oppe til debatt i Stortinget. Der krevde Rødt at hele rapporten utleveres og fikk støtte fra SV, skriver VG.

Rødts Mimir Kristjansson sa at rapporten kan fastslå om staten gjorde seg skyldig i grov uaktsomhet, det vil si om de handlet mot bedre vitende.

SVs Kirsti Bergstø mener det er viktig at kontrollkomiteen får tilgang til en usladdet versjon, sånn at Stortinget kan få den nødvendige informasjonen.

Høyres Henrik Asheim sier det relevante fra rapporten er belyst av granskningsutvalget som laget rapporten «Blindsonen» i 2020, og som har fått se den.

