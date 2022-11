Mattis Hætta er død: – En pioner som samisk joiker

Meldingen om Hættas bortgang kom onsdag. Hætta døde som følge av sykdom, skriver NRK.

Mattis Hætta ble norgeskjent over natta da han vant den norske Melodi Grand Prix i 1980 sammen med Sverre Kjelsberg med «Sámiid ædnan». I den europeiske Eurovision-finalen ble det en 16. plass. Kjelsberg døde i 2016.

– Mattis var en pioner som samisk joiker. Det sier sametingsråd og sambygding Hans Ole Eira til iFinnmark.

«Sámiid ædnan» ble opprinnelig skrevet om Alta-saken for Hålogaland Teater. Hætta vokste opp i Masi i Kautokeino kommune i Finnmark, en av bygdene som var foreslått lagd under vann i utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget, ifølge Store Norske Leksikon.

Skuespiller

Mattis Hætta jobbet også som skuespiller og medvirket blant annet i spillefilmen «Kautokeino-opprøret» og ungdomsserien «Hjerterått».

Skuespiller Mikkel Gaup sier til NRK at han har gode minner fra sitt vennskap med Hætta. De jobbet sammen på flere film- og TV-innspillinger.

– Han var en person med godt humør. Ikke bare var vi skuespillerkolleger, men vi var i slekt også. Veldig trist å høre om hans bortgang, sier Gaup.

– Jeg glemmer aldri da joik ble en landeplage, det var så stort for oss samer, sier Gaup som var ti år gammel da Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg vant den norske Melodi Grand Prix.

– En pioner

Sametingsråd Eira sier til iFinnmark at Hætta var svært viktig for joikens fremgang.

– Særlig i den tiden da han var på topp. For da var ikke joik så godt kjent, og det fantes ikke så mange arenaer for joik. Det var viktig det han gjorde da, også for sameretten. Så Mattis var en pioner som samisk joiker. Derfor er det et stort tap for oss samer at en av våre mest kjente joikere har gått bort, sier Eira.