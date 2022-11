Republikanerne på vei mot seier i Representantenes hus – gjør livet surt for Biden

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kampen om Representantenes hus i Kongressen er ikke avgjort, men alt tyder på at Republikanerne kaprer flertallet der. Ifølge CNN har de erobret ti seter fra Demokratene, som bare har «stjålet» fire seter tilbake. Republikanerne trenger å ta akkurat seks eller mer.

NBC News anslår at Republikanerne ender med 220 seter – noe som er to mer enn det som kreves for flertall.

– Det betyr at det blir veldig lite politikk de neste årene. Washington har ofte vært i en fastlåst stilling, og alt tyder på at det vil skje igjen, sa professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington til NTB valgnatten.

Samtidig anslo han at et slikt utfall vil gjøre president Joe Biden enda mer internasjonalt orientert. I Senatet er ting mindre avgjort onsdag ettermiddag. Der kan begge vinne.

(©NTB)