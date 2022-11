Lysbakken går av som SV-leder: – Vemodig

Når SV møtes til landsmøte i mars neste år, vil Lysbakken ha vært partileder i elleve år.

– Det er tid for meg å prioritere annerledes, sa SV-leder Audun Lysbakken, da han snakket med pressen om at han gir seg som leder for partiet.

Han la vekt på at det har hatt en pris å kombinere toppvervet i politikken med familieliv.

Han har blant annet en datter på ett år, og to barn under tenårene.

– Jeg har et ønske om at familien skal få en litt annen hverdag en det partileder-hverdagen er, mens de to er barn og mens den minste er liten. Vi vet at vi har noen fine, men hektiske år foran oss, sier Lysbakken om sitt valg om å trekke seg som partileder.

– Det er derfor tiden er inne nå, og det må skje nå. Datteren min blir aldri ett år igjen, og det er det riktige tidspunktet for oss.

– Det er en vemodig beslutning, sier SV-lederen.

– En av de viktigste

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier det er trist at Lysbakken gir seg.

– Audun Lysbakken kommer til å stå igjen som en av de viktigste partilederne i SVs historie, sier han til NRK.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski istemmer.

– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå, sier hun.

Lysbakken får også skryt av en av sine politiske rivaler, Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg syns det er synd at Lysbakken trekker seg som partileder. Han er en partileder jeg har stor respekt for, selv om vi er rykende uenig om det meste. Jeg vet der er svært krevende å kombinere rollene som toppolitiker og forelder og har stor forståelse for avgjørelsen hans om å prioritere barna, skriver hun i en kommentar til NTB.

– En fantastisk partileder

Sosialistisk Ungdom (SU) skryter også av den jobben Lysbakken har gjort.

– Audun har vært en fantastisk partileder. Han har utfordret oss når vi har trengt det, tenkt nytt og gjenreist partiet. Han vil bli savnet som partileder, uttaler SU-leder Synnøve Kronen Snyen i en pressemelding.

Hun sier Lysbakken har satt politikken høyere enn posisjoner. Som eksempel nevner hun at SV valgte å ikke bli med i dagens regjering.

Bra med utskifting

I meldingen til SV-medlemmene sier Lysbakken at han mener en leder ikke bør sitte for lenge.

– Jeg tror det er bra for et demokratisk parti med utskifting på toppen. Jeg har sittet 17 år i arbeidsutvalget, som leder og nestleder. Hvis SV skal vokse videre må vi evne å tenke nytt og utvikle oss i takt med menneskene vi er til for, da er det også klokt at vi fornyer oss selv iblant, skriver han.

Han skriver også at han mener SV har hatt en positiv utvikling de siste årene, etter at de første årene under hans lederskap var preget av mye motgang.

– Vi holdt sammen og ga aldri opp. Siden 2017 har vi vært i jevn vekst, både i oppslutning og medlemstall. Etter åtte år i opposisjon til en blå regjering har vi også vunnet tilbake innflytelse i norsk politikk. Vi er et parti med mot til å bruke makten velgerne har gitt oss, skriver Lysbakken.

– Ufattelig stolt

I et brev til SVs medlemmer skriver Lysbakken at det har vært en ære å få lede partiet.

– Jeg er ufattelig stolt over å få være leder for partiet jeg tror så sterkt på, og over tilliten jeg har fått av tusenvis av medlemmer og enda flere velgere. I dag er tiden likevel inne for å fortelle dere at jeg ikke stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars. Alt har sin tid, og nå er det riktig for meg å ta et steg tilbake og for partiet å velge en ny leder, skriver Lysbakken.

Den tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsministeren retter en takk til familien sin for støtten han har fått i løpet av årene som partileder.

– I mange år har familien min stilt opp for at jeg skulle kunne gjøre jobben som SV-leder. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. For meg og for min partner, hun jeg deler liv og familie med. For et år siden fikk vi en liten datter. Hun har tre storesøsken, de to yngste av dem er ti og tolv, skriver Lysbakken.

– Vi har noen fine, men hektiske år foran oss. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min mens minsten er liten og storebror og storesøster fortsatt er barn. Skal vi få det, må det skje nå, skriver Lysbakken.

Han sier han fortsetter som partileder fram til landsmøtet. Han blir også sittende på Stortinget der han er valgt inn fram til 2025.