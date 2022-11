Kronprinsen om Märtha Louise: – En bra løsning

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Vi synes det er en bra løsning, fordi her er det jo flere interessenter. Vi må ta hensyn til folk i Norge som kanskje kan være litt det samme som kongehuset i denne sammenhengen, sa kronprinsen da han møtte pressen onsdag ettermiddag.

– Og så er det jo enkeltmennesker vi må ta hensyn til, i tillegg til å ta hensyn til familien. En god løsning er jo balansert når den tar vare på alle disse forskjellige hensynene, og det synes vi at vi har klart, sa kronprinsen.

Tirsdag ble det kjent at Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset.

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket fikk Epilepsiforbundet til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter i 2020, og tidlig i høst varslet flere andre forbund at de vurderte å gjøre det samme. Nå har Märtha Louise avsluttet alle slike oppdrag.