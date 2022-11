Afghanske kvinner stenges ute fra fornøyelsesparker

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

En talsmann for landets moralpoliti bekreftet onsdag ordren overfor det tyske nyhetsbyrået DPA. Men han nekter å oppgi begrunnelsen for avgjørelsen.

I mars besluttet moralpolitiet at fornøyelsesparkene i Kabul skulle innføre kjønnssegregering for å hindre at kvinner og menn oppholdt seg sammen i parkene.

Moralpolitiet heter offisielt departementet for utbredelse av dyder og forebygging av laster.

Siden Taliban tok makten i august i fjor, har den fundamentalistiske islamistiske gruppa gradvis strammet inn på kvinner og jenters tilgang til det offentlige liv. Det gjelder blant annet muligheten til å gå på skole, jobbe og reise.