Støre: Må holde håpet om 1,5 grader i live

I likhet med mange andre stats- og regjeringssjefer ankom han klimatoppmøtet i Egypt mandag.

Overordnet sett mener han det er avgjørende å holde i live håpet om å stanse den globale oppvarmingen ved 1,5 grader.

– Hver desimal teller, sier Støre til NTB på konferansen i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheik.

Svært store utslippskutt må til for å nå målet, og de fleste av verdens land har så langt ikke vedtatt kutt av et slikt kaliber.

Regnskog og skipsfart

Samtidig håper Støre på framgang innen miljøområder der Norge har tatt initiativ eller bidrar spesielt. Blant disse er bevaring av regnskog og kutt i utslipp fra skipsfart.

På konferansen mandag skal han delta på to egne arrangementer om disse temaene. Det ene dreier seg om oppfølging av løfter om bevaring av regnskog som ble gitt på fjorårets klimatoppmøte i Glasgow.

– Det skjer det nå en god del positive ting, sa Støre mandag om skogbevaringen i et møte med norske journalister på klimamøtet.

– Veldig løfterikt

Statsministeren viste blant annet til at Norge viderefører sitt regnskogsamarbeid med Indonesia.

– Og, det er klart at det som har skjedd i Brasil de siste to ukene er veldig løfterikt, sa Støre, som siktet til Lula da Silvas seier i det brasilianske presidentvalget.

Lula har lovet å forsøke å få helt slutt på avskogingen i Amazonas. Ambisjonen står i skarp kontrast til den kraftige økningen i avskogingen i årene Jair Bolsonaro har vært president.

Støre kaller Lulas valgseier et «være eller ikke være» for arbeidet med å verne verdens største regnskog.

Egypts president

Støre skal tirsdag delta på arrangementer både sammen med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

Han sier det fortsatt er usikkert om det blir tid til noe mer enn korte samtaler med noen av dem.

Blir det noe skikkelig møte med egyptiske myndigheter, der de får tid til å sette seg ned, så sier Støre at han alltid pleier å ta opp menneskerettssituasjonen i landet.

Flere norske miljøorganisasjoner har uttrykt bekymring for at Norge og EU skal signere en ny avtale, som blant annet omhandler industri, på klimatoppmøtet. Støtte til fortsatt leting etter olje og gass skal ha vært inkludert i et utkast til avtalen.

Støre sier det ikke er planer om å undertegne avtalen på klimamøtet, men at han håper avtalen blir klar i etterkant av møtet.













