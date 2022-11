Leger Uten Grenser: Katastrofale forhold i al-Hol-leiren i Syria

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I en ny rapport beskrives leiren som et sted der vold og lovløshet kan herje fritt, samtidig som den humanitære situasjonen er svært dårlig.

– Vi befinner oss mellom to branner: Sikkerhetsstyrkene og ekstremistene. Det er en form for fengsel. Det finnes ikke noe frihet her, sier en av beboerne i rapporten.

Mange frykter at situasjonen kommer til å bli verre, både humanitært og sikkerhetsmessig, og at de kanskje kommer til å bli værende i al-Hol for alltid.

Titusener av tidligere IS-tilhengere og deres familier sitter innesperret i leiren. Ifølge FNs oversikt bor det over 50.000 mennesker i leiren, de fleste er kvinner og barn, deriblant mange utenlandske statsborgere.

MSF advarer om at ekstremistgrupper får stadig mer innflytelse i leiren. Flere foreldre og andre som tar hånd om barna i leiren, har uttrykt sterk bekymring for barnas psykososiale utvikling.

Samtidig blir Syriske demokratiske styrker (SDF), som driver leiren, kritisert for vanstyre. SDF er den USA-støttede og kurdiskdominerte militsen som har vært helt sentral i kampen mot IS i Syria.

Rapportens kilder er pasienter og beboere, samt personer som jobber i leiren.

Ifølge MSF ligner leiren på et fengsel der beboerne har minimal tilgang til grunnleggende tjenester, og de har heller ingen mulighet til å tjene til livets opphold.

