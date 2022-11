Budsjettforhandlinger i gang på Stortinget: – Det blir tøft

– Det blir tøffe forhandlinger. Det er krevende tider for mange, konstaterer Aps Eigil Knutsen på vei inn til det første møtet i statsrådssalen på Stortinget.

Mandag fikk de andre partiene overlevert SVs kravliste. Tre ting står øverst, ifølge SVs forhandler Torgeir Knag Fylkesnes.

– Det ene er at vi må få til en skikkelig omfordeling og satsing på velferd i en tid der folk virkelig sliter med økonomien, sier han.

– Ta på alvor

SV la fredag fram sitt alternative budsjett der de foreslår 20 milliarder i økte skatteinntekter, blant annet ved å skjerpe formuesskatten kraftig.

– Mange har det tøft nå og vil slite med å komme gjennom vinteren. Det må vi ta skikkelig på alvor i dette budsjettet. Derfor må vi ha ordentlige tiltak på omfordeling, og et budsjett som er for dyrtid, sier Fylkesnes.

Eigil Knutsen mener på sin side at regjeringen allerede har lagt fram et historisk omfordelende budsjett.

– Det vil vi forsøke å holde på gjennom forhandlingene, sier han.

Forhandlingene skal etter planen være ferdig innen 25. november. Da skal finanskomiteen legge fram sin innstilling for Stortinget.

Det er imidlertid ikke et ukjent fenomen at forhandlerne ikke blir ferdige innen fristen og må forhandle på overtid.

Krafttak på klima

Det andre punktet på SVs kravliste er et krafttak på natur og klima.

– Det er helt avgjørende. Det er jo dette som hele tiden genererer nye kriser for oss, sier Fylkesnes og trekker blant annet fram endringer i oljepolitikken.

For det tredje vil SV ha bistanden opp på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– Norge kan ikke si til resten av verden at vi er blitt for rike til å bidra med 1 prosent av vår økonomi i en verden som er i stadig dypere krise. Det går bare ikke an, sier Fylkesnes.

Avviser kraftkompromiss

Senterpartiet har allerede stilt seg totalt avvisende til SVs kompromissforslag om å redusere skattebyrden noe for kraftselskapene, som VG omtalte i helgen.

Sps forhandler Geir Pollestad tror dette kan bli en dragkamp i forhandlingene.

– Vi ønsker ikke å redusere skatten for offentlige kraftselskap for å dytte byrden over på folk og bedrifter. Vi mener at de som har tjent gode penger på høye strømpriser, må være med og betale sin del, sier Pollestad til NTB.





(©NTB)