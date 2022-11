Italia ba Norge om migrant-hjelp – fikk nei

Det skriver en rekke italienske medier, blant annet La Repubblica. I mer enn ti dager har flyktninger og migranter som har blitt reddet på havet, ventet om bord på redningsskip som ennå ikke har fått tillatelse til å legge til kai.

– Hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre en trygg havn ligger hos landet som er ansvarlig for søk- og redningsområdet hvor de nødlidende har blitt reddet. Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet, lyder svaret Italia fikk fra Norge ifølge avisen.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor Dagsavisen at Norge har besvart Italias henvendelse, og at svaret gjengitt i italienske medier, stemmer.

– Svært mange mennesker forsøker å ta seg over Middelhavet, og vi anerkjenner jobben Italia gjør for å håndtere denne situasjonen, sier UD til avisen.

(©NTB)