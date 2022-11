Regjeringen med nytt klimamål: Kutte 55 prosent av utslippene innen 2030

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Norge vil på klimatoppmøtet i Egypt melde inn et nytt klimamål om å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

– Klimaendringene tar ingen pause. Det har vi blitt påminnet om de siste månedene, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse i forkant av klimatoppmøtet COP27.

Der fortalte Støre at Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt.

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Norge forsterker sitt mål til minst 55 prosent. Dette sender et sterkt signal til andre land, og vi håper flere vil forsterke sine mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det gamle norske utslippsmålet var å sørge for et utslippskutt på minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Nå er det altså tydeliggjort at målet er 55 prosent.

– Vil kreve mye av oss

– Like viktig som å sette høye mål, er det å ha gode planer for å oppnå målene. Det har Norge. Ved å legge fram årlige klimaplaner viser vi tydelig hvordan vi skal nå klimamålene våre. Men det er ingen tvil om at det vil kreve mye av oss, sier statsministeren.

FNs klimapanels hovedbudskap er at det trengs raske og kraftige utslippskutt dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet.

– Med dette legger Norge seg på samme høye ambisjonsnivå som våre nærmeste partnere i vår innmelding til FN, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Dette kommer på toppen av det nære samarbeidet med EU og Island, der vi i fellesskap har tatt på oss ledertrøya i arbeidet med en systematisk omstilling av hele økonomien til en fornybar, sirkulær og bærekraftig framtid, sier Eide.

Tredobler bistanden til utviklingsland

Det er også viktig å sikre økt klimafinansiering til utviklingsland for utslippsreduksjoner og klimatilpasning, mener regjeringen.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier at i tillegg til egne klimakutt er det god klimapolitikk å bidra til at flere i verden får tilgang på fornybare løsninger.

– Utviklingsland ber om hjelp til å tilpasse seg klimaendringene, og Norge skal minst tredoble bistanden til dette. I Egypt skal vi blant annet inngå avtaler om støtte til fornybar energi, matsikkerhet og meteorologitjenester slik at land kan forberede seg på klimaendringene, sier Tvinnereim.

Eide: Klimakuttene kan komme i samarbeid med EU

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa på torsdagens pressekonferanse at det er fullt mulig at EU-samarbeidet alene bidrar til norske kutt på 55 prosent.

– Men vårt omstillingsmål er 55 prosent i hele den norske økonomien der alle sektorer og klimagasser er oppnådd i Norge, sa han.

Han la til at Norge samtidig er forpliktet til FN om at det skal skje i samarbeid med EU.

– Og da hjelper vi hverandre. Det betyr at noen norske utslippskutt kan bli utløst i Danmark og noen danske utslippskutt kan bli utløst i Norge.