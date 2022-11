Regjeringen åpner for oppdrett til havs – kan gi flere tusen arbeidsplasser

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Så langt har Norge bare hatt havbruk nær land, men nå ønsker regjeringen en konsekvensvurdering av havområdene på tre ulike steder: Trænabanken utenfor Bodø, Frøyabanken Nord utenfor Trondheim og Norskerenna Sør utenfor Stavanger, skriver NRK og TV 2.

Ifølge fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) skal det vurderes konsekvenser både med tanke på miljø og andre interesser i området.

– Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for fremtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring, sier Bjørnar Skjæran til TV 2.

Ifølge en fersk Sintef-rapport kan oppdrett til havs gi en årlig verdiskaping på om lag 100 milliarder kroner fram mot 2050, skriver NRK. Det vil også bety flere tusen ansatte inkludert ringvirkninger, ifølge rapporten.