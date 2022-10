Hvordan holde liv i gnisten?

Kona mi og jeg har møtt på 7-årskrisen. Jeg leste nylig at de fleste som skiller seg, gjør det etter 5 til 9 år sammen, og det ble beskrevet at det ofte handler om at hverdagen har slått inn for fullt.

For vår del er det som var av spenning og romantikk byttet ut med bleieskift, hund som skal luftes til alle døgnets tider, huslån til oppover ørene og kjøring til alskens fritidsaktiviteter for han eldste. Vi har det fint innimellom, men litt for sjelden, om du skjønner hva jeg mener?

Jeg ønsker at vi skal vise barna våre at ekteskap er noe som varer, men akkurat nå er jeg redd for at de ser mer krangler og irritasjon enn livslang kjærlighet. Hvordan kommer vi ut av denne floka?

Hilsen Stian









Hei Stian,

Det høres ut som om dere som par er inne i en tøff periode. Samtidig er det bra at dere virker til å være bevisst på hva som foregår, og at det er noen varsellamper som er verdt å merke seg. Ingen forhold er immune mot slitasje, og det å ta vare på relasjoner kan i perioder være skikkelig hardt arbeid. Det er godt å høre at du, og forhåpentligvis dere begge, er motivert for jobben det innebærer å skape nye veier i et fastlåst kjøremønster.

7 prinsipper for et godt samliv

Som du selv nevner, er ikke deres situasjon unik. Det kan være en trøst å vite at mange har vært i tilsvarende situasjoner og har kommet seg igjennom det med kjærligheten i behold. Gottman er en forsker som har undersøkt hva som gjør at noen parforhold tar slutt, mens andre varer. Boka hans Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold tar for seg hva som kjennetegner par som har det godt sammen over tid. Les den gjerne sammen! Kanskje kan det gi et utenfra-blikk på hva som fungerer godt og hva dere ønsker å gjøre noe med.

1. Bli kjent med hverandre. For å kunne møte hverandre på gode måter forutsetter det at man vet noe om hva den andre setter pris på, og hva den ikke liker. Hvilke mål og verdier er viktige, hva gjør den andre stressa eller hva drømmer den om? Ved å være nysgjerrig og åpen kan man fortsette å gjøre nye oppdagelser om både seg selv og den andre gjennom et helt liv.

2. Gi næring til hengivenhet og beundring. Gi den andre ros eller si takk, selv når det er ting du tar som en selvfølge – eller kanskje spesielt da? Å føle seg verdsatt og anerkjent skaper gode ringvirkninger. «Så fint at du rydda», «takk for at du leverte ungene», «jeg liker det du foreslo» er setninger som kan virke enkle og ubetydelige, men i sum kan gjøre stor forskjell.

3. Snu dere mot hverandre heller enn vekk fra. Når man føler seg avvist eller oversett av den andre, tar man etter hvert også færre initiativ overfor hverandre. Kanskje byttes den positive kontakten ut med kritikk eller misnøye fordi man ikke føler seg sett, og dermed øker avstanden. Legg vekk det som forstyrrer, vend dere mot hverandre og gi den andre plass og oppmerksomhet.

4. La din partner påvirke deg. Dersom dere skal ha en opplevelse av å være et team, er det vesentlig at begge har et ord med i laget ved ulike beslutninger, og at dere respekterer hverandres meninger og valg.

5. Løs de løsbare problemene. Noen problemer kan løses. Heller enn å la ting gnage over tid, kan man øve på å snakke sammen og utvikle felles verktøy for å håndtere slike situasjoner. Det kan handle om å finne måter å roe seg ned, være villig til å inngå kompromisser og å be om, ta imot unnskyldning og reparere når man trår feil.

6. Håndter de vedvarende konfliktene. Noen konflikter kan ikke løses. Det kan være grunnleggende forskjeller, som ulike livssyn, politiske overbevisninger, verdier eller standarder. Gottman omtaler det som en relasjonell trafikkork. Man sitter stadig fast i de samme kranglene og diskusjonene og blir sliten og frustrert uten å nærme seg en løsning.

Ved å gi slipp på ideen om at alle uoverensstemmelser må løses, og heller fokusere på hvordan man best kan leve med og respektere hverandres ulikheter og eventuelt kompensere på andre måter, frigjøres mye energi.

7. Skap felles mening. Når man skaper en felles kultur for å støtte og styrke hverandre slik at begge får utfolde seg og utvikle seg på måter de opplever som meningsfulle, kan parforholdet bli en kilde til liv, glede og samhold.

Tidvis kan det være fint å ha en tredjepart med på samtaler. Parterapi eller parkurs kan være nyttig når man skal gjennomføre slike snuoperasjoner eller veiarbeid. Jeg ønsker dere lykke til!

Med vennlig hilsen

Hanna Punsvik Eielsen

