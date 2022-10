Ida Lindtveit Røse topper Akershus-listen til KrF

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten fra nominasjonskomiteen. Jeg ønsker å være med på å bygge nye Akershus fylke, sier Ida Lindtveit Røse i en pressemelding.

KrFs nominasjonskomité for Akershus la torsdag fram lista over kandidater til fylkestingsvalget. På topp Ida Lindtveit Røse, som tidligere har vært vikarierende barne- og familieminister og KrFU-leder. Røse er nå gruppeleder for Viken KrF. På andreplass foreslår nominasjonskomiteen Lars Birger Salvesen (Eidsvoll) og Sarah Løvstad (Nannestad) er foreslått på tredjeplass.

Sturla Henriksbø har ledet nominasjonskomiteen. Han er fornøyd med listen som legges fram.

– Ida Lindtveit Røse representerer på en suveren måte den helhetlige politikken for familiene, menneskeverdet og omsorgen for de fattigste som KrF er opptatt av. Vi er stolte over å kunne tilby velgerne Ida som førstekandidat til Fylkestinget, sier han.

Nominasjonsmøtet til KrF i Akershus vil avholdes 7. november.

(©NTB)