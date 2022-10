Seks drept i raid

I gamlebyen i Nablus, nord på Vestbredden, ble minst fem drept i et omfattende israelsk raid mot en bombefabrikk drevet av den nye gruppa Løvens hule.

Først meldte det palestinske helsedepartementet at tre var drept og 19 såret, tre av dem alvorlig, av israelsk ild i Nablus. Senere ble det meldt om ytterligere to døde.

Departementet meldte også at en annen palestiner var drept i Ramallah.

Bekreftet aksjonen

En talsperson for den israelske hæren bekreftet overfor Jerusalem Post at styrker var i aksjon i kasbahen i Nablus, og sa det ville komme ytterligere informasjon senere.

I en felles uttalelse fra israelske militære, politi og etterretning heter det at det ble gjennomført en storskala-operasjon i Nablus, mot en leilighet som ble brukt som hovedkvarter og til å produsere eksplosiver i.

«Løvens hule»

– Stedet ble brukt av ledere i terrorgruppa Løvens hule, heter det i uttalelsen, med henvisning til en ny gruppe med unge palestinske krigere som har gjennomført angrep mot israelske mål i Nablus de siste ukene.

Hæren sier at produksjonsstedet for eksplosiver i leiligheten ble sprengt i lufta. Jerusalem Post omtaler den aktuelle leiligheten som Løvens hules «bombefabrikk».

De siste ukene har en gruppe unge palestinske krigere, noen av dem tilknyttet etablerte grupper som Fatah, Hamas og Islamsk hellig krig, utført operasjoner mot israelske mål fra Nablus, en stor by nord på den okkuperte Vestbredden.

Gruppa, som kaller seg Løvens hule, tok på seg ansvaret for et dødelig angrep mot en israelsk soldat på Vestbredden for to uker siden.

Strammer grepet

Israelske styrker har siden strammet grepet om Nablus. De har etablert kontrollpunkter for å sjekke hvem som kommer og går, og de overvåker luftrommet med droner.

Palestinas president Mahmoud Abbas er i gang med å etablere kontakt for å få stanset «denne aggresjonen mot vårt folk», sa hans talsmann Nabil Adu Rudeinah etter angrepet.

Islamsk hellig krig sa i en uttalelse at gruppas «krigere er involvert i væpnede sammenstøt» med israelske styrker i Nablus, og truet Israel med gjengjeldelse for aksjonen.

Vold

Volden har tiltatt nord på Vestbredden de siste månedene, særlig i områdene rundt Nablus og Jenin. Israelske soldater har trappet opp operasjonene i begge byer siden mars etter flere angrep mot israelske mål.

Raidene, som ofte fører til sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og den palestinske befolkningen, har ført til mer enn hundre dødsfall på palestinsk side, det høyeste antallet på Vestbredden på nesten sju år, ifølge FN.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er 22 palestinere og to israelske soldater drept siden månedsskiftet.

