Sp innrømmer budsjett-tabbe – matsentralene får mer penger

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

− Behovet for matsentralene er stort og økende. Statsbudsjettet for 2023 blir stramt, og vi må gjøre mange kutt – men dette budsjettkuttet ble feil. Vi vil forsterke Matsentralene. Derfor øker vi nå støtten til matsentralene med 2 millioner kroner i 2022, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet

Ekstrabevilgningen er del av enigheten mellom regjeringen og SV om strømstøtteordningen til næringslivet.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 fikk Matsentralen Norge et kutt i bevilgningen for 2023 på 619.000 kroner av 7,8 millioner kroner.

− Matsentralen gjør en viktig jobb med å kombinere det å bruke fullt ut brukbar overskuddsmat og gi et nødvendig tilbud til mange som trenger det. Derfor vil ikke vi bare gi de en økning i år, men også prioritere de høyere i det stramme statsbudsjettet for neste år, sier Pollestad.

Matsentralen Norge er et nettverk av matsentraler som kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte.

(©NTB)