– Samfunnet trenger tid til å fordøye dette

BANEHEIA-SAKEN: Viggo Kristiansen vil trolig bli frikjent for Baneheia-drapene etter å ha sonet et halvt liv i fengsel. – For oss som står utenfor, er det viktigste vi nå gjør å akseptere det som har blitt sagt av rettssamfunnet, sier teolog Paul Leer-Salvesen.