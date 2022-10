Storbritannias statsminister med ny helomvending: Kutter ikke i selskapsskatten

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kutt i selskapsskatten var et av flere kontroversielle forslag i budsjettforslaget Truss la fram i september.

Budsjettforslaget inneholdt de største skattekuttene på 50 år, samt større låneopptak. Det utløste store uro i finansmarkedene ettersom Storbritannia står midt oppe i en økonomisk krise med stigende renter og kraftig inflasjon.

Et annet omstridt punkt om kutt av toppskatt for de rikeste, ble fjernet fra regjeringens skattepakke allerede 3. august etter at Truss fikk massiv kritikk.

Truss avsatte fredag også finansminister Kwasi Kwarteng og utnevnte mer moderate Jeremy Hunt til å overta etter ham.