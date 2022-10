Hungersnød kan bli erklært i Somalia i løpet av høsten

Det er ytterst sjeldent at et land, FN og hjelpeorganisasjoner erklærer hungersnød. Flere nedslående kriterier må oppfylles. Blant annet må mer enn hver femte husholdning lide av ekstrem matmangel. 30 prosent av barna må være akutt underernært og hver dag må mer enn to av 10.000 mennesker lide sultedøden.

Sist verden opplevde en alvorlig hungersnød var i 2011. Også den gang var det Somalia som var rammet. Siden da er det bare to fylker i Sør-Sudan som har erklært hungersnød, men med et atskillig mindre omfang enn det som nå kan utspille seg i Somalia.

– Tragisk nok er det allerede for sent når hungersnød blir erklært, har FNs matvareprogram uttalt tidligere.

Når hungersnøden blir erklært, er allerede mange mennesker bukket under for underernæring, kolera og andre sykdommer.

– I sin natur er disse krisene dessverre slik at de starter sakte for så å utvikle seg raskt, sier Sarah Charles i amerikanske USAID til nyhetsbyrået AP.

Den verste tørken på tiår

Somalia opplever nå den verste tørken på flere tiår. FN frykter at mer enn en halv million barn under fem år står i fare for å sulte i hjel eller dø av sultrelaterte sykdommer. Det blir i så fall den største menneskelige katastrofen vi har opplevd i dette århundret.

60 år gamle Mohamed Ahmed Diriye har gjennomført sitt livs verste reise. Med to gutter på fire og fem år med seg brukte han to uker på å ta seg fra en kystby i nord til leiren for internt fordrevne i Dollow i sør. Langs fluktveien lå det strødd med kadavre, og han måtte passere områder kontrollert av den muslimske ekstremistorganisasjonen al-Shabaab. Nå er han utslitt og helt fri for mat.

– Barna forsøkte å komme seg unna, men vi gikk bare for å oppleve den samme tørken her, sier Mohamed Ahmed Diriye.

Mer enn 1 million somaliere har lagt ut på flukt bare for å oppleve det samme som Diriye og de to små barna. Somaliere sier til AP at denne tørken er den verste de noen gang kan huske. Det startet med at regnet uteble for to år siden. Fire livgivende regntider med påfølgende innhøsting har feilet. Ingenting tyder på regn i den kommende, femte, tørre regntiden på rad.

Flere kriser samtidig

Krisen i Somalia kommer samtidig som andre globale kriser spiller seg ut. Klimakrisen rammer Afrika hardest av alle. Verdens matvaresikkerhet er under sterkt press som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Skip som kunne fraktet korn nok til å brødfø flere hundre millioner mennesker, kommer seg ikke ut til verdensmarkedet. Jihadistene i ekstremistgruppen al-Shabaab kontrollerer deler av Somalia og vanskeliggjør utdeling av mat.

Associated Press har snakket med en rekke mennesker i leirene for internt fordrevne tørkeofre. Alle forteller at de har fått liten eller ingen hjelp. Dagsrasjonene kan bestå av litt ris eller en kopp svart te. Kvinner og barn tigger fra andre beboere i leirene, eller går uten mat til sengs.

Jihadister kontrollerer store områder

Flere av områdene der hungersnød sannsynligvis blir erklært i løpet av uker, er kontrollerte av al-Shabaab. Anslagsvis trekvart millioner mennesker lever i disse områdene og må vurdere å flykte for å overleve.

Al-Shabaabs grep om store deler av sentrale og sørlige områder i Somalia var en av hovedgrunnene til at så mange døde under hungersnøden i 2011. De slapp ikke mat inn og lot heller ikke befolkningen flykte.

I september kom en overraskende uttalelse fra ekstremistorganisasjonen.

– Tørken er en test fra Allah som følge av våre synder og forseelser, het det fra gruppens talsmann Ali Mohamud Rage.

Han hevdet at al-Shabaab så langt i år har hjulpet opp mot 50.000 mennesker med mat, vann og gratis medisinsk behandling.

Skattlegger hardt og tar liv

Men flere personer som har flyktet fra al-Shabaab-kontrollerte områder forteller en annen historie til AP. De forteller om fortsatt streng skattlegging av dyr og avlinger selv om folk er svekket og i ferd med å dø.

Ingen tør å stå fram med sitt navn av frykt for represalier. En kvinne forteller at al-Shabaab tok over halvparten av familiens magre avling.

– De bryr seg ikke om folk har noe igjen, sier hun.

Det er spesielt menn men også unge gutter som blir nektet å forlate sine hjem. En kvinne forteller at en slektning av henne ble drept ved returen etter å ha hjulpet en syk forelder til et regjeringskontrollert område for behandling.

Måtte begrave datteren

Hundrevis av familier kommer hver dag til leirer som Dollow. Dødstallene er ukjente, men hjelpeorganisasjonen Islamic Relief opplyser at minst 300 har dødd de siste tre månedene i den hardest rammede byen Baidoa.

I Dollow måtte Fartum Issack og hennes ektemann Adan nylig gå med en liten men tung bør til den nyåpnede gravplassen utenfor Dollow. Deres ett år gamle datter var syk og uthungret da de nådde leiren. Akuttbehandlingen hjalp ikke for datteren.

Det er fortsatt god plass på kirkegården. Paret valgte å begrave datteren midt på den åpne plassen.

– Vi ville gjerne kjenne henne igjen, sier de sørgende foreldrene.

