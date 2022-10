Nå skal Enova også gi pengestøtte til energieffektivisering

Rødt, som fremmet et likelydende forslag, jubler over at Enova får et utvidet mandat som skal å bidra til styrket forsyningssikkerhet og legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering i både bedriftene og husholdningene. I praksis betyr det at Enova, som de siste årene har hatt i sitt mandat å redusere klimagassutslipp og bidra til utvikling av ny klimateknologi, nå også får i oppgave å bidra til bedret forsyningssikkerhet gjennom flere tiltak for energieffektivisering.

– Det er positivt at Enova jobber for kutt i klimagassutslipp, men i dagens situasjon med skyhøye strømpriser, og der mange ikke har råd til sparetiltak så må Enova i tillegg jobbe for mer energieffektivisering. Det får de nå et tilleggsmandat til å gjøre, sier Rødts Sofie Marhaug.

I forslaget til Høyre heter det at «en slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende».

– Vi står i en enormt krevende situasjon i Sør-Norge, med rekordhøye strømpriser som går hardt utover folk, familier og bedrifter. Vi trenger å bruke den strømmen vi har på en smartere måte, og spare der vi kan, sier Høyres medlem Bård Ludvig Thorheim i energi og miljøkomiteen på Stortinget.