Mange ukrainske byer rammet av nytt rakettangrep

Russland skal også ha avfyrt raketter mot havnebyen Odesa i sør, Ukrainas nest største by Kharkiv i nordøst og byen Lviv vest i landet, like ved den polske grensen.

Ordføreren i Lviv, Andrij Sadovij, skriver på Telegram at deler av byen er uten strøm etter at et kraftverk ble rammet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har øyenvitner hørt tre eksplosjoner i byen like etter klokka 12 lokal tid.

Byen ble også angrepet mandag. Da førte angrepet også til strømbrudd, samt problemer med vannforsyningen.

Raketter og kamikazedroner

Ukrainske medier melder at om lag 20 raketter traff landet tirsdag morgen. I tillegg skal det ha blitt avfyrt en rekke såkalte kamikazedroner. Russiske bloggere som står nær det russiske militæret, skriver også om en ny runde med rakettangrep mot Ukraina tirsdag.

Også Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Mykolajiv og Rivne skal være under angrep. I Vinnytsia-regionen, som ligger sørvest for Kyiv, ble et kraftverk angrepet med droner. Kraftverket opplyser at ingen ble drept eller såret.

Storbrann

Angrepet i Zaporizjzja skal ha rammet en utdanningsinstitusjon, en helseinstitusjon og flere boligbygg, ifølge nyhetsbyrået Interfax Ukraina.

Ukrainske nødetater melder at tolv raketter av typer S-300 traff offentlige bygninger i byen, og at de har ført til en stor brann i området. Minst én person skal være drept.

S-300-rakettene er opprinnelig laget for å treffe mål i luften. Men Russland har i økende grad brukt nye versjoner av den langtrekkende raketten til å angripe mål på bakken.

Byen Zaporizjzja ligger i fylket med samme navn, som er ett av fire fylker Russland nå anser som russisk territorium, i strid med folkeretten. Russerne har kun delvis kontroll over fylket, men har blant annet erklært at Zaporizjzja-verket, Europas største kjernekraftverk, nå er russisk.

Innbyggere har uttalt at de tror angrepene har som mål å jage dem bort fra ukrainsk-kontrollert territorium.

Ny dag i bomberom

I Kyiv fikk flyalarmen innbyggerne til å søke tilflukt i bomberom. Mandag ble byen rammet av en rekke russiske raketter før første gang på flere måneder.

Det skjer dagen etter omfattende russiske rakettangrep mot en rekke ukrainske byer mandag. Også da var det sivil infrastruktur og sivile bygninger som ble rammet. Angrepene krevde minst 19 liv, mens 105 mennesker ble såret, ifølge oppdaterte tall fra ukrainske myndigheter.

Myndighetene i hele Ukraina har bedt folk om å holde seg i bomberommene i dag, ettersom det er muligheter for nye rakettangrep gjennom dagen. (NTB)