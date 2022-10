Hver femte har drukket alkohol for å dempe vanskelige følelser

Tallene kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Ipsos og gir grunn til bekymring, ifølge alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Alkohol er beroligende og kan i noen tilfeller fjerne et ubehag der og da. Men på sikt vil det kunne forsterke plagene og utløse nye, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Selvmedisinering

I en pressemelding skriver organisasjonen at alkohol kan utløse og forsterke eksisterende psykiske utfordringer, og at det er fare for at de psykiske plagene blir sterkere over tid dersom man bruker alkohol som en form for selvmedisinering.

– I tillegg vil man kunne behøve mer alkohol for å få tilsvarende dempende effekt som man hadde i begynnelsen, og inntaket vil kunne øke. Resultatet kan bli en ond sirkel hvor man drikker mer og mer, og får det dårligere og dårligere, sier Kaski.

